DeMarker for 8 Symbols md

Indicateur Forex « DeMarker pour 8 symboles » pour MT4, sans modification.





- La courbe de l'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur.

- DeMarker fournit les signaux de divergence régulière les plus efficaces parmi les oscillateurs.

- Il est idéal pour les entrées de vente avec une divergence régulière en zone de surachat (supérieure à 0,7) et les entrées d'achat avec une divergence régulière en zone de survente (inférieure à 0,3).

- « DeMarker pour 8 symboles » permet de contrôler les valeurs de DeMarker jusqu'à 8 symboles différents sur un seul graphique.

- Cet indicateur est également idéal pour combiner les entrées Price Action en zones de survente/surachat.





