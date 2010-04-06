ADX Higher Time Frame mx

Indicateur Crypto_Forex HTF ADX pour MT4.





- Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel HTF ADX pour MT4. HTF signifie « Higher Time Frame » (horizon de temps supérieur).

- L'ADX (ligne rouge) mesure la force d'une tendance : si la valeur de l'ADX est supérieure à 20 et présente une forme ascendante, la tendance est forte.

- Si le DMI + (ligne bleue) est supérieur au DMI - (ligne verte), le cours est en hausse et l'ADX mesure la force de la tendance haussière.

- Si le DMI - (ligne verte) est supérieur au DMI + (ligne bleue), le cours est en baisse et l'ADX mesure la force de la tendance baissière.

- Si l'ADX (ligne rouge) est inférieur à 20, le marché est stable.

- Cet indicateur est idéal pour le trading de tendance sur plusieurs horizons de temps : vous pouvez associer l'ADX d'un horizon de temps supérieur à votre graphique actuel.





