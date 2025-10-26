Shift Quantizz Trader
- Experts
- Renato Takahashi
- Version: 1.0
- Activations: 5
Shift Quantizz Trader explora pullbacks estatísticos dentro de tendências longas, medindo o desvio do preço em relação à média e média adaptativa para confirmar direção.
Ela transforma o “excesso” de preço em um filtro de direção e força de tendência, criando uma forma de momentum estatístico adaptativo.
Ativo recomendado: Miniíndice WIN.
Timeframe recomendado: M5.
OBS: Alterar parâmetro BR1 para BR.
Usar "cada tick".