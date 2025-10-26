Safe Adaptive Trader PRO Majors Edition

Event Horizon Trader Vladimir Novikov 5 (3) Experts

Event Horizon Trader - это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD Ключевые компоненты системы: 1. Квант