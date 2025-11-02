Bonjour, traders !

GU Syntrix EA est un Expert Advisor (robot de trading) pour la paire GBPUSD, qui trade les cassures quotidiennes (daily breakouts) à l’aide de conditions de filtrage précises, afin d’éliminer les journées à faible probabilité de réussite.

Avantages

Vous pourrez faire croître votre compte rapidement , sans le stress de vous demander si la stratégie fonctionnera vraiment.

Vous vous sentirez comme un trader véritablement rentable , qui sait ce qu’il fait grâce à une stratégie de trading algorithmique professionnelle et performante .

Aucune compétence en programmation n’est requise, aucune connaissance technique nécessaire et aucun processus d’installation compliqué.

Nous avons développé cette stratégie à l’aide de l’apprentissage automatique (machine learning) et de tests de robustesse, afin de réduire le risque de sur-optimisation (overfitting).

Stratégie de trading

L’Expert Advisor GU Syntrix peut trader plusieurs paires de devises, mais il obtient ses meilleurs résultats sur GBPUSD, en utilisant uniquement des ordres en attente (pending orders).

Il exploite ses propres indicateurs — HighestInRange, LowestInRange et TEMA — pour filtrer les jours de faible probabilité de gain.

Un ordre en attente n’est placé que lorsque les conditions des indicateurs sont remplies et que les signaux appropriés sont générés.

L’EA affiche de bonnes performances sur différents horizons de temps sans perte de rentabilité ; cependant, la meilleure efficacité a été observée sur l’unité de temps H1, où le ratio risque/rendement est le plus favorable.

Ce robot de trading est hautement fiable, ayant été conçu et testé dans des conditions proches du marché réel.

Son système de gestion monétaire (money management) vous permet de choisir le montant que vous souhaitez risquer sur chaque transaction.

Chaque position est protégée par un ordre Stop-Loss.

D’après plusieurs tests, le drawdown maximal moyen sur les 20 dernières années est de 6,87 %, tandis que le drawdown absolu est de 440,09 $, ce qui signifie que le robot n’a réduit le dépôt initial que de 440,09 $ pendant les tests.

Résultats des tests

L’EA GU Syntrix, avec un capital initial de 10 000 $, a généré 11 732,54 $ de bénéfices sur GBPUSD H1, entre le 29 mars 2004 et le 30 octobre 2025.

Bénéfice net : +117 % sur 20 ans

Drawdown absolu : 440,09 $

Drawdown maximal : 6,87 %

Risque utilisé : montant fixe de 100 $

Vous pouvez vérifier des résultats similaires en téléchargeant la version démo et en effectuant vos propres tests.

Politique de tarification

J’ai décidé d’offrir cet EA à un prix inférieur à celui du précédent EU Daybreak EA, car ses performances en backtest sont légèrement moins impressionnantes.

Nous pensons que ce prix reflète mieux les performances attendues sur le marché réel par rapport à l’autre stratégie.

Configuration de l’EA

Paire recommandée : GBPUSD

Unité de temps recommandée : H1 (il est conseillé d’effectuer un backtest de 2004 à aujourd’hui).

Vous pouvez ajuster le risque de trading dans le panneau d’entrée sous le paramètre “mmRiskedMoney”, qui représente le montant fixe risqué par transaction.

Cet EA peut être utilisé pour les comptes personnels comme pour les comptes de sociétés de trading prop (Prop Firms).

À propos de l’auteur

AB Development — Développeur d’outils de trading depuis plus de 4 ans, spécialisé dans la création, le développement et la recherche de stratégies de trading algorithmiques à l’aide de méthodes puissantes et innovantes.