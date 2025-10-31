🏆 OFFRE TEMPORAIRE : Obtenez Murray Grid EA pour seulement 299 $ ! Le prix passera bientôt à 600 $. Ne manquez pas cette remise de lancement ! 🏆

Murray Grid EA : Trading Avancé avec les Niveaux de Murray et Stratégie de Grid

Murray Grid EA est un robot de trading professionnel qui allie la précision des Niveaux Mathématiques de Murray à la puissance d'une stratégie de trading en grille. Il est conçu pour identifier les niveaux clés de support et de résistance et exécuter des trades avec une grande précision, tandis qu'un système de grille intégré aide à moyenner les positions et à maximiser le potentiel de profit durant les marchés tendanciels.

Caractéristiques principales :

Niveaux de Murray : Calcule et trace automatiquement les 13 niveaux de Murray essentiels sur votre graphique pour une analyse précise de la structure du marché.

Système d'entrée intelligent : Ouvre les trades non pas directement sur le niveau, mais à une distance définie par l'utilisateur de celui-ci, confirmant l'intention du prix de le franchir.

Module de Grille : Si le premier trade se retourne contre le prix, l'EA ouvre automatiquement des positions supplémentaires sur les niveaux de Murray précalculés, en utilisant un multiplicateur de lot pour moyenner le prix d'entrée.

Gestion des Risques : Inclut plusieurs options de contrôle du risque : lot fixe, calcul du lot basé sur le risque, et fermeture automatique de tous les trades upon atteignant un pourcentage de profit cible par rapport au solde.

Configuration Flexible : Niveaux d'entrée, niveaux de take profit, pourcentages de distance, profondeur de grille et multiplicateur de lot entièrement personnalisables.

Retour Visuel : Tous les niveaux de Murray sont clairement affichés sur le graphique avec des couleurs et styles personnalisables.

Comment cela fonctionne :

L'EA attend que le prix approche un niveau de Murray clé (ex. [0/8] pour un Achat, [8/8] pour une Vente). Lorsque le prix touche une distance configurée du niveau, il ouvre le premier trade. Si le prix se retourne et se déplace vers le niveau de Murray suivant, l'EA ouvre un nouveau trade de grille avec un volume plus important, réduisant ainsi le point mort. L'ensemble du panier de trades se ferme automatiquement lorsque le profit total atteint le pourcentage spécifié du solde du compte.

Idéal pour : Les traders qui souhaitent automatiser les stratégies basées sur les Niveaux de Murray et recherchent un système capable de gérer les trades en utilisant une approche de grille défensive.