OSB Pro Oscillator m

OSB Pro Oscillator est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour le Price Action.





- Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée.

- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour en savoir plus.

- OSB Pro Oscillator est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis pour les signaux de Price Action et de tendance de survente/surachat.

- Valeurs de survente : inférieures à 30.

- Valeurs de surachat : supérieures à 70.

- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.

- Il est beaucoup plus rapide et précis que les oscillateurs standards.

- Affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage d'informations : il affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- Affichage d'informations : il peut être placé n'importe où sur le graphique :

0 - coin supérieur gauche, 1 - coin supérieur droit, 2 - coin inférieur gauche, 3 - coin inférieur droit.





Utilisation :

- Filtre Price Action (voir les images).

- Pour les signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale (voir images).





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.