OSB Pro Oscillator m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.75
- Activations: 10
OSB Pro Oscillator est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour le Price Action.
- Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée.
- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour en savoir plus.
- OSB Pro Oscillator est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis pour les signaux de Price Action et de tendance de survente/surachat.
- Valeurs de survente : inférieures à 30.
- Valeurs de surachat : supérieures à 70.
- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.
- Il est beaucoup plus rapide et précis que les oscillateurs standards.
- Affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- Affichage d'informations : il affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.
- Affichage d'informations : il peut être placé n'importe où sur le graphique :
0 - coin supérieur gauche, 1 - coin supérieur droit, 2 - coin inférieur gauche, 3 - coin inférieur droit.
Utilisation :
- Filtre Price Action (voir les images).
- Pour les signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale (voir images).
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.