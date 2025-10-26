Exclusive Ace MT5 — votre partenaire de trading automatisé fiable

Exclusive Ace MT5 est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour les traders qui apprécient la stabilité, l’automatisation et le contrôle du risque. L’EA analyse le marché grâce à des algorithmes intelligents, gère le capital et simplifie l’exécution de votre stratégie de trading.

IMPORTANT : Après l’achat, veuillez impérativement me contacter par message privé afin de recevoir vos fichiers de configuration (set‑files) personnalisés. La préparation prend 12 à 19 jours, car les fichiers sont adaptés à votre dépôt, votre courtier et les instruments choisis. Une fois reçus, il est recommandé d’exécuter l’EA séparément pour chaque paire de devises.

Prix promotionnel : le prix actuel est réduit. Le prix augmentera de 1000 USD après chaque tranche de 100 ventes. Prix final : 18 600 USD.

Pourquoi choisir Exclusive Ace MT5

Analyse intelligente : combinaison d’indicateurs de tendance et d’oscillateurs avec filtres pour réduire les faux signaux.

combinaison d’indicateurs de tendance et d’oscillateurs avec filtres pour réduire les faux signaux. Adaptabilité : ajustement automatique aux différentes conditions de marché et niveaux de volatilité.

ajustement automatique aux différentes conditions de marché et niveaux de volatilité. Exécution avancée des ordres : support de IOC, FOK, Return et BOC pour un placement et une clôture optimaux.

support de IOC, FOK, Return et BOC pour un placement et une clôture optimaux. Protection du capital : stop loss dynamiques, trailing stops et règles flexibles de gestion du risque.

stop loss dynamiques, trailing stops et règles flexibles de gestion du risque. Démarrage rapide : paramètres intégrés permettant de tester l’EA immédiatement après installation.

Comment fonctionne l’EA

Exclusive Ace MT5 évalue les conditions du marché selon des règles prédéfinies et ouvre des positions lorsque les critères sont remplis. Les mécanismes intégrés de gestion du capital contrôlent la taille des positions et les niveaux de stop, assurant un équilibre entre rentabilité et sécurité.

Optimisation et fichiers de configuration

Pour de meilleurs résultats, une optimisation individuelle est recommandée pour chaque instrument et selon les conditions du courtier. Les fichiers de configuration sont préparés en tenant compte du spread, de la volatilité et des spécificités du compte. La préparation prend 12 à 19 jours. Après réception, exécutez l’EA séparément pour chaque paire de devises.

Comment tester correctement

Vous pouvez effectuer des backtests dans le Testeur de Stratégies afin de vérifier la logique de l’EA, en vous appuyant sur les exemples et captures d’écran fournis. Cependant, le trading réel complet n’est recommandé qu’après réception de vos fichiers de configuration personnalisés. Une fois reçus, exécutez l’EA séparément pour chaque paire de devises.

Paramètres techniques

Paires de devises : NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD

NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD Test : exemple principal — NZDCAD ; les autres paires sont traitées automatiquement par l’EA

exemple principal — NZDCAD ; les autres paires sont traitées automatiquement par l’EA Unité de temps : M15

M15 Type de compte : Raw Spread

Raw Spread Effet de levier recommandé : à partir de 1:500

à partir de 1:500 Dépôt minimum recommandé : à partir de 5000 USD

à partir de 5000 USD VPS : recommandé pour un fonctionnement ininterrompu

recommandé pour un fonctionnement ininterrompu Courtier recommandé : IC Markets

Avertissement : Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. N’utilisez que des fonds dont la perte n’affectera pas votre situation financière. L’auteur n’est pas responsable des pertes éventuelles.

Tous les produits sont disponibles sur le site officiel de MQL5 : profil du vendeur.