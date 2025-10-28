Echelon FX MQL5

🧭 Description de l’Expert Advisor

Cet Expert Advisor a été conçu pour trader de manière dynamique en suivant la tendance dominante du marché, en ouvrant plusieurs ordres dans la direction jugée la plus probable. Sa logique de gestion vise à capter des profits récurrents lors des mouvements favorables tout en maintenant les positions perdantes sous contrôle jusqu’à une inversion ou une correction du prix.

L’EA profite des phases de tendance pour accumuler des profits partiels et compenser les positions en retrait, gérant ainsi efficacement l’exposition totale du portefeuille. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux marchés présentant des mouvements cycliques ou des phases latérales étendues, où les retournements de prix sont fréquents et prévisibles.

⚙️ Paramètres d’entrée
Take Profit (points, 0 = désactivé) : distance en points pour la prise de profit automatique. Si la valeur est fixée à 0, l’EA gère les clôtures en interne.

Stop Loss (points, 0 = désactivé) : limite maximale de perte par transaction en points. Si la valeur est fixée à 0, les positions restent ouvertes jusqu’à l’inversion du marché.

Lot : taille du lot initial pour chaque ordre.

Max Spread (points, 0 = désactivé) : écart maximal autorisé pour ouvrir de nouvelles transactions.

Magic : identifiant unique permettant à l’EA de gérer ses propres transactions sans interférer avec d’autres systèmes.

⚠️ Recommandation d’utilisation
Comme cet Expert Advisor ouvre plusieurs ordres simultanément afin d’optimiser la gestion des profits et des pertes flottantes, il est fortement recommandé d’utiliser de petits lots et une gestion du risque appropriée.
Un capital suffisant et un effet de levier modéré permettront de supporter les phases d’accumulation d’ordres sans compromettre la stabilité du compte.

💡 Avantages clés

  • Capture continue des profits pendant les mouvements tendanciels.

  • Capacité de récupération lors des inversions de marché.

  • Gestion automatique de multiples positions.

  • Entièrement personnalisable selon le profil de risque de l’utilisateur.


