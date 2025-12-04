Syntharis AI Tehnology EA

Syntharis AI Technology EA est un Expert Advisor nouvelle génération pour MetaTrader, développé sur la base d’une architecture propriétaire de modules neuronaux. Il combine une analyse de marché adaptative, un filtrage intelligent des données et une gestion du risque rigoureuse, garantissant une performance stable même dans des conditions de marché volatiles.

Politique de Prix

Le prix de lancement de Syntharis AI Technology EA est fixé à 149 USD, disponible uniquement lors de la phase initiale du projet. Le modèle tarifaire est dynamique : à mesure que des transactions rentables et vérifiées s’accumulent, le prix public du système augmente pour refléter son efficacité croissante et sa valeur sur le marché.

Architecture Centrale

Le système repose sur une structure neuronale multicouche, où chaque module assume une fonction analytique spécifique.

Neural Lattice Core — identifie les schémas structurels, la direction du trend et les flux de liquidité.

Vector Fusion Engine — fusionne les signaux de plusieurs unités de temps tout en réduisant le bruit du marché.

Volatility Field Mapper — surveille les clusters de volatilité et ajuste les paramètres de la stratégie en temps réel.

Risk Sentinel Layer — contrôle l’exposition, analyse les séquences de trades et protège le capital.

Latency-Aware Executor — optimise l’exécution en fonction de la microstructure du marché.

Equity Stabilizer — atténue les séries défavorables et adapte le comportement du système à long terme.

L’EA n’utilise ni martingale, ni grille, ni scalping haute fréquence. Il se concentre sur une gestion durable des positions et sur un modèle mathématique de rentabilité à long terme.

Système Avancé de Filtrage des Nouvelles

Syntharis intègre l’un des systèmes de filtrage des annonces économiques les plus avancés :

Filtre de Nouvelles Avancé — analyse les événements économiques à venir et évite les périodes à risque élevé.

Affichage des Nouvelles sur le Graphique — tous les événements importants sont visualisés directement sur le graphique.

Restrictions Temporelles — possibilité de désactiver le trading par heure, minute ou intervalle personnalisé.

AI-Driven News Behavior Model — utilise l’intelligence artificielle pour détecter les régimes de marché dangereux autour des annonces économiques.

Ce système permet d’éviter les conditions instables et de se concentrer sur des opportunités de trading plus claires et plus structurées.

Tests et Validation

L’EA a été soumis à :

• des tests de résistance sur plus de 15 ans de données historiques

• des simulations de pics de volatilité, de gaps et de faibles conditions de liquidité

• une validation sous spreads variables, slippage et délais d’exécution

Paramètres Clés

Instruments : principalement l’or ; prise en charge d’autres marchés en développement

Unité de temps recommandée : H1

Dépôt minimum : 100 USD

Paramètres : mode de risque (auto/manuel), taille de position, profil de risque (1–5), panneau, numéro magique (magic number), nom du panneau

La logique TP/SL est entièrement gérée en interne par le système.

Avantages de Syntharis AI Technology EA

• Architecture neuronale multicouche

• Adaptation dynamique aux régimes de marché changeants

• Protection avancée du capital et contrôle de l’exposition

• Filtre de nouvelles de nouvelle génération

• Configuration minimale ; l’intelligence centrale est intégrée au code

• Stabilité démontrée dans une large variété de conditions de marché

Avertissement sur les Risques

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.