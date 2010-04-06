Heiken Ashi Histo Filter mz

Indicateur Crypto_Forex pour MT4 Heiken Ashi Histo Filter : un outil de trading auxiliaire performant et efficace ! Aucun changement de style !





- Nouvelle méthode de calcul avancée : 10 options pour le paramètre « Prix de calcul ».

- Idéal pour combiner avec les tendances de prix :

- Histogramme vert : recherche de tendances haussières pour l'achat.

- Histogramme magenta : recherche de tendances baissières pour la vente.

- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.

- Alertes intégrées pour mobile, PC et e-mail.





