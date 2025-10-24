TW Western Scalper MT4 – Trading Journalier de l’Or & Scalping XAUUSD avec Précision



TW Western Scalper MT4 est un Expert Advisor puissant conçu pour le trading journalier de l’or et le scalping XAUUSD.



Il combine une détection précise des tendances avec une logique de marché adaptative pour capturer les mouvements à court terme du prix de l’or avec une précision impressionnante.

Optimisé pour le trading intrajournalier, il offre des résultats constants pendant les sessions XAUUSD volatiles tout en maintenant un contrôle strict du risque et du capital.

Cet EA gère chaque trade de manière intelligente, équilibrant potentiel de profit et protection pour une croissance durable à long terme.





Pourquoi choisir TW Western Scalper EA

Stratégie de scalping unique conçue pour le trading quotidien de l’or (XAUUSD)

Indicateurs intelligents et moyennes mobiles pour une détection de tendance précise

Filtres adaptatifs améliorant la qualité des entrées en période volatile

Une seule position ouverte à la fois pour une gestion du risque optimale

Algorithmes de protection multicouches pour sécuriser votre capital

Gestion de l’argent avancée avec stop loss caché et take profit flexible

Contrôle du drawdown intégré pour la sécurité du compte et une performance stable

Taux de réussite jusqu’à 85 % et potentiel de croissance mensuelle d’environ 30 %

Système de lot automatique qui augmente avec la croissance du solde

Entièrement optimisé pour le scalping de l’or, installation facile, mises à jour gratuites à vie et support dédié





Logique Intelligente pour des Résultats Réels

La logique de trading raffinée de TW Western Scalper s’adapte aux conditions changeantes du marché, filtre les faux signaux et exécute uniquement des configurations de haute qualité.

Conçu pour les traders cherchant une croissance mensuelle régulière grâce à une gestion rigoureuse du risque et un trading de précision.

Que vous soyez un trader professionnel ou un investisseur sérieux, TW Western Scalper MT4 offre une solution automatisée fiable pour le trading intrajournalier de l’or et le scalping XAUUSD — avec sécurité, performance et simplicité.





Réglages Optimaux pour des Performances Maximales

Courtier : Utilisez un courtier avec faibles spreads

Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé

Spread : Compte à spread zéro ou à faible commission

Solde minimum : 3 000 $

Effet de levier : Minimum 1:500

Paires : XAUUSD uniquement

VPS : Recommandé pour des performances optimales pendant les heures de forte volatilité





Pour des instructions complètes sur l’installation et les fonctionnalités de cet Expert Advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.



