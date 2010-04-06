Double Hammer pattern m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Modèle Double Marteau » pour MT4, sans refonte, sans délai.
- L'indicateur « Modèle Double Marteau » est très performant pour le trading Price Action.
- L'indicateur détecte des modèles rares mais efficaces : les doubles marteaux haussiers sur le graphique.
- Modèle Double Marteau haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Alertes PC et mobile intégrées.
- L'indicateur « Modèle Double Marteau » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.
