Everyday Pivot Levels MT4

Everyday Pivot Levels MT4 est un indicateur classique de support et de résistance calculé sur la base des données de prix de la journée de négociation précédente. L'indicateur trace automatiquement sept niveaux clés : le Point Pivot central et trois niveaux de résistance (R1, R2, R3) et trois niveaux de support (S1, S2, S3).

Les niveaux sont mis à jour quotidiennement à 00h00 et restent statiques tout au long de la session de négociation, fournissant des points de référence clairs pour la planification des transactions. Une rupture de ligne visuelle à minuit facilite le suivi de la transition vers de nouveaux niveaux.

Convient pour le trading intrajournalier, le scalping et les stratégies swing sur tous les instruments et périodes.

⚙️ Configuration:

Niveaux de résistance (R1, R2, R3):

  • R levels style — style des lignes de résistance (par défaut: tiret-point)
  • R levels color — couleur des lignes de résistance (par défaut: bleu marine)
  • R levels width — épaisseur des lignes de résistance

Point Pivot (PP):

  • P level style — style de la ligne centrale (par défaut: solide)
  • P level color — couleur de la ligne centrale (par défaut: noir)
  • P level width — épaisseur de la ligne centrale

Niveaux de support (S1, S2, S3):

  • S levels style — style des lignes de support (par défaut: tiret-point)
  • S levels color — couleur des lignes de support (par défaut: brun)
  • S levels width — épaisseur des lignes de support

🔧 Caractéristiques techniques:

L'indicateur utilise 7 buffers:

  • Buffer 0 (R3) — troisième niveau de résistance: niveau le plus éloigné pour les mouvements haussiers forts
  • Buffer 1 (R2) — deuxième niveau de résistance: cible intermédiaire pendant le mouvement ascendant
  • Buffer 2 (R1) — premier niveau de résistance: barrière la plus proche pour la croissance des prix
  • Buffer 3 (PP) — point pivot central: niveau clé d'équilibre entre l'offre et la demande
  • Buffer 4 (S1) — premier niveau de support: barrière la plus proche pour la baisse des prix
  • Buffer 5 (S2) — deuxième niveau de support: cible intermédiaire pendant le mouvement descendant
  • Buffer 6 (S3) — troisième niveau de support: niveau le plus éloigné pour les mouvements baissiers forts

Everyday Pivot Levels MT4 est un classique éprouvé de l'analyse technique. Configuration minimale, bénéfice maximal, niveaux clairs pour les décisions de trading.

Installez. Personnalisez les couleurs. Tradez à partir des niveaux.


