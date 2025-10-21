🚀 Réussissez Votre Défi de Firme de Prop Trading Rapidement avec PROP QUANT EA

PROP QUANT EA est un système de trading automatisé de nouvelle génération conçu pour vous aider à réussir votre défi de firme de prop trading sans effort — et en un temps record.

Il est également idéal pour les traders qui souhaitent développer leurs comptes personnels avec la même discipline et précision requises par les firmes de prop trading.

Optimisé pour trader l'OR (XAUUSD) sur l'unité de temps M5, PROP QUANT EA utilise des algorithmes avancés pour capturer des configurations à haute probabilité avec un risque minimal — même pendant les sessions de marché volatiles.

Simplement attachez l'EA à XAUUSD M5, définissez la Taille du Compte Prop, le Drawdown Max et le Drawdown Quotidien Max — ou utilisez les valeurs optimisées par défaut.

Pour plus d'opportunités de trading, activez les options INCLUDE SCALPING et INCLUDE ASIAN SESSION.

💰 Offre Actuelle: $70 — disponible pour les 5 prochains acheteurs seulement. 📈 Prix Final: $100 (le prix augmente de $10 après chaque 5 achats). Nous recommandons Blueberry Funded pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux.

📋 Exigences Minimales & Recommandations

📌 Firme de Prop Trading: Tout courtier fiable avec des spreads serrés ( Blueberry Funded ou FTMO recommandé )

Tout courtier fiable avec des spreads serrés ( ) 💱 Cotation de l'Or: Nécessite des cotations de prix à 2 décimales ( non compatible avec les cotations à 3 décimales )

Nécessite des ( ) 💵 Dépôt Initial: Minimum: $6,000 (avec un effet de levier de 1:30) Recommandé: $10,000 (avec un effet de levier de 1:30)

⚡ Effet de Levier: Minimum 1:10, 1:30 fortement recommandé

💡 Tradez intelligemment. Restez discipliné. Laissez PROP QUANT EA faire le travail difficile pendant que vous vous concentrez sur vos objectifs.