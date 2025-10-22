Veni

Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2336528

Le prix augmentera après chaque achat !

Paire de devises : XAUUSD

Période : M15


Veni n'est pas seulement un EA, c'est un outil professionnel pour le trading automatisé de l'or.

Il s’agit d’un entrelacement mathématique d’algorithmes adaptatifs.

Tandis que d'autres s'intéressent à l'histoire du marché, nous regardons vers l'avenir ! Le marché évolue, et nous aussi.


Avantages d'EA Veni

  • StopLoss fixe.
  • Vous pouvez choisir le pourcentage de risque et de perte maximum pour chaque transaction.
  • Prise de pertes stricte.
  • Stop suiveur adaptatif.
  • Plusieurs stratégies, logiquement différentes les unes des autres.
  • Il n'y a pas de grille, de martingale, de moyenne.
  • Travail constant sur Veni - amélioration, optimisation, perfectionnement.

Recommandations de l'EA :

  • Symbole : XAUUSD
  • Période : M15
  • Effet de levier:   à partir de 1:100
  • Paramètres:   par défaut
  • Courtiers : IC Markets, Exness, RoboForex
  • Type de compte : Brut, Zéro ou ECN
  • Dépôt minimum:   100 $
  • Optimisation:   à partir de 2024

