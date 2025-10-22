Veni
- Experts
- Anton Zverev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2336528
Le prix augmentera après chaque achat !
Paire de devises : XAUUSD
Période : M15
Veni n'est pas seulement un EA, c'est un outil professionnel pour le trading automatisé de l'or.
Il s’agit d’un entrelacement mathématique d’algorithmes adaptatifs.
Tandis que d'autres s'intéressent à l'histoire du marché, nous regardons vers l'avenir ! Le marché évolue, et nous aussi.
Avantages d'EA Veni
- StopLoss fixe.
- Vous pouvez choisir le pourcentage de risque et de perte maximum pour chaque transaction.
- Prise de pertes stricte.
- Stop suiveur adaptatif.
- Plusieurs stratégies, logiquement différentes les unes des autres.
- Il n'y a pas de grille, de martingale, de moyenne.
- Travail constant sur Veni - amélioration, optimisation, perfectionnement.
Recommandations de l'EA :
- Symbole : XAUUSD
- Période : M15
- Effet de levier: à partir de 1:100
- Paramètres: par défaut
- Courtiers : IC Markets, Exness, RoboForex
- Type de compte : Brut, Zéro ou ECN
- Dépôt minimum: 100 $
- Optimisation: à partir de 2024