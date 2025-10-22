Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2336528 Le prix augmentera après chaque achat ! Paire de devises : XAUUSD Période : M15





Veni n'est pas seulement un EA, c'est un outil professionnel pour le trading automatisé de l'or.

Il s’agit d’un entrelacement mathématique d’algorithmes adaptatifs.

Tandis que d'autres s'intéressent à l'histoire du marché, nous regardons vers l'avenir ! Le marché évolue, et nous aussi.





Avantages d'EA Veni

StopLoss fixe.

Vous pouvez choisir le pourcentage de risque et de perte maximum pour chaque transaction.

Prise de pertes stricte.

Stop suiveur adaptatif.

Plusieurs stratégies, logiquement différentes les unes des autres.

Il n'y a pas de grille, de martingale, de moyenne.

Travail constant sur Veni - amélioration, optimisation, perfectionnement.