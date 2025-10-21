Concordia

B rassemble trois des fondements analytiques les plus respectés du trading : la moyenne mobile (MA) , l'indice de force relative (RSI) et la convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD) .

En alignant leurs analyses collectives dans un cadre cohérent, Concordia fournit des signaux clairs et unifiés, basés sur l'harmonie fondamentale entre tendance et momentum. Cet indicateur utilise une méthode tick-by-tick, avec calcul en temps réel.

Comment ça marche

Affichage du graphique :

Une ligne MA dynamique se superpose au graphique principal.

Flèche vers le haut = opportunité potentielle longue .

Flèche vers le bas = configuration courte potentielle.

Logique de base :

Concordia ne s'appuie pas sur un seul déclencheur : il évalue l'alignement des tendances , la force de la dynamique et la direction du marché grâce à un modèle multifactoriel adaptatif.

Ce n’est que lorsque ces indicateurs clés évoluent en accord que Concordia met en évidence un signal, formant une couche de décision stable et équilibrée entre le bruit du marché et une véritable opportunité.

Filtration:

La confirmation de tendance est affinée soit par la pente de la MA , soit par la position du prix par rapport à la MA, garantissant que les signaux n'apparaissent que lorsque la structure sous-jacente les prend en charge.

Alertes

Recevez des notifications en temps réel exactement comme vous le souhaitez :

Alertes contextuelles instantanées dans MetaTrader,

Notifications push facultatives sur votre appareil mobile,

Ou des notifications par e-mail pour une surveillance à distance.

(Pour activer les alertes push ou par e-mail, configurez-les dans MT4 sous Outils → Options → Notifications.)

Conseils de réglage fin

Sensibilité:

Pour des signaux plus fréquents, réduisez la MAPeriod et utilisez des seuils RSI légèrement assouplis (niveau d'achat inférieur / niveau de vente supérieur).

Filtrage des tendances :

Pour réduire les fausses inversions, conservez UseMASlope = true et augmentez SlopeLookback à 5–8.

Paramètres MACD :

Pour le trading intraday, envisagez des valeurs plus rapides telles que 8/21/5 .

Pour le swing trading, la valeur par défaut 12/26/9 offre une confirmation de tendance fluide et fiable.





Lors du test de cet indicateur, le Strategytester doit être exécuté très lentement. Cet indicateur utilise une méthode tick par tick, avec calcul en temps réel.

Dans le testeur de stratégie, il n'y a pas de véritable dynamique de prix entre les ticks, tout se passe séquentiellement, ce qui crée une confusion pour un indicateur qui utilise le calcul en temps réel.



