SmartLot Manager est un assistant professionnel pour les traders qui apprécient la rapidité et la précision. Oubliez le calcul manuel des lots et les devinettes sur vos pertes ou gains potentiels. L’utilitaire vous permet de placer des ordres et de gérer les risques simplement en déplaçant des lignes sur le graphique.

Vous voyez vos niveaux de Stop Loss et Take Profit non seulement comme des prix, mais comme des montants concrets dans la devise de votre dépôt.

Fonctionnalités principales :

Trading visuel : Trois lignes (Entrée, Stop Loss, Take Profit) vous permettent d’ajuster visuellement le trade avant de l’ouvrir.

Trois lignes (Entrée, Stop Loss, Take Profit) vous permettent d’ajuster visuellement le trade avant de l’ouvrir. Calcul instantané : Le panneau affiche le profit et la perte potentiels dans la devise du dépôt et en points en temps réel.

Le panneau affiche le profit et la perte potentiels dans la devise du dépôt et en points en temps réel. Tous types d’ordres : Prise en charge de l’exécution au marché et des ordres différés (Limit/Stop). L’utilitaire détermine automatiquement le type d’ordre (Buy/Sell, Limit/Stop) en fonction de la position du prix d’entrée.

Prise en charge de l’exécution au marché et des ordres différés (Limit/Stop). L’utilitaire détermine automatiquement le type d’ordre (Buy/Sell, Limit/Stop) en fonction de la position du prix d’entrée. Gestion des risques : Calcul pratique du volume de la position (lot) basé sur le risque spécifié. Les paramètres incluent 2 modes : lot fixe et dynamique.

Calcul pratique du volume de la position (lot) basé sur le risque spécifié. Les paramètres incluent 2 modes : lot fixe et dynamique. Facilité d’utilisation : Faites glisser les lignes vers les niveaux souhaités et cliquez sur “Place Order”.

Avantages :