Advanced Asktrend Filter MT4 est un filtre de tendance intelligent, conçu pour identifier avec précision la direction du marché et filtrer le bruit. L’indicateur s’adapte dynamiquement à la volatilité changeante et aide à détecter les retournements de tendance à temps, en fournissant des points d’entrée et de sortie fiables.

Il fonctionne efficacement tant dans les phases de tendance que dans les segments de marché plat. Convient à tous les styles de trading — du scalping agressif à la stratégie positionnelle mesurée.

⚙️ Paramètre :

Calculate period — le paramètre principal et unique. Il détermine la plage temporelle sur laquelle le calcul de la volatilité interne et de la structure de tendance est basé.

(Plus la valeur est élevée, plus les signaux sont “lisses”. Les valeurs plus faibles rendent l’indicateur plus sensible.)

🔧 Caractéristiques techniques :

L’indicateur utilise 4 buffers :

Buffer 0 — flèche bleue : signal de passage à la tendance haussière

Buffer 1 — flèche rouge : signal de passage à la tendance baissière

Buffer 2 — ligne bleue : montre une tendance haussière stable

Buffer 3 — ligne rouge : montre une tendance baissière stable

Advanced Asktrend Filter MT4 est minimalisme dans les réglages et maximalisme dans le résultat. Interface simple, haute informativité, logique fiable.

Installez. Activez. Tradez dans le flux de la tendance.