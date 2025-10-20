Simplet Delta

Simple Delta – Description pour le client

Simple Delta est un indicateur delta de volume propre et efficace pour MetaTrader 5, qui affiche la pression d’achat et de vente normalisée au-dessus de chaque bougie.

Ce que vous obtenez

L’indicateur analyse les données ticks en temps réel pour calculer la delta (volume d’achat moins volume de vente) et affiche une seule valeur normalisée (-10 à +10) au-dessus de chaque bougie. Les valeurs positives indiquent une domination des acheteurs (affichée dans la couleur d’achat choisie), tandis que les valeurs négatives montrent la pression des vendeurs (affichée dans la couleur de vente choisie).

Fonctionnalités clés

Clarté visuelle instantanée : un chiffre par bougie — pas de surcharge, juste des données exploitables

6 thèmes de couleurs professionnels + couleurs entièrement personnalisables

Mise à jour en temps réel toutes les 2 secondes sur la bougie en cours

Position du texte ajustable pour s’adapter à votre graphique

Optimisé pour les périodes M5 et M15

Parfait pour les traders qui veulent une analyse du flux d’ordres claire et sans distractions, sans encombrer leurs graphiques avec des indicateurs complexes.