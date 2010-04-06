HSS Pro Price Action EA rs

HSS PRO PRICE ACTION EA - un excellent système de trading intraday basé sur l'analyse de l'action des prix !





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 fichiers Set_files disponibles pour 8 paires correspondantes !





L'idée de trading est basée sur les célèbres et puissants modèles Price Action – Marteau et Étoile filante – combinés à des techniques de tendance et de scalping !





Le conseiller expert fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines.

Utilisez les fichiers Set_files v25.19 de la section « Commentaires » pour utiliser et tester le conseiller expert.





Fonctionnalités du conseiller expert :

- Le conseiller expert peut gérer 8 paires simultanément.

- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.

- Le conseiller expert intègre par défaut une gestion des intérêts composés.

- Les SL et TP sont dynamiques : ils s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Chaque transaction dispose de SL et TP, invisibles pour le courtier.

- Système de filtrage intelligent : filtre de tendance, filtre d'oscillateur, filtre de jours ouvrés, filtre d'heures ouvrées, filtre de spread.

- Le solde minimum requis pour utiliser le robot est de 100 $.

- Effet de levier : de 1:30 à 1:2000 est acceptable.

- Paires de trading : GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Période : H1.

- Heures d'ouverture : l'EA recherche des opportunités d'entrée en fonction des filtres de jours ouvrés et de heures ouvrées (sessions UE et États-Unis). Si le système n'a pas ouvert de transactions pendant la période d'ouverture, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.

- Fonctions de stop suiveur adaptatif et de point mort.

- L'EA dispose d'un affichage des informations sur le spread et le swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être placé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Ouvrez les 8 graphiques recommandés :

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Sélectionnez l'intervalle de temps H1 sur chaque graphique.

- Associez Expert Adviser à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à EA (téléchargez Set_files v25.19 dans la section « Commentaires » de la page web d'EA).

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS au lieu d'un ordinateur).





IMPORTANT !!! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, vous devrez ajuster le filtre des heures d'ouverture. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à le vérifier et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés : ECN ou spread brut pour de meilleures performances.





