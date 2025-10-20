1.Script ScriptOpenClose copier dans un dossier ...MQL4\Scripts\





2.Ensuite, Ctrl + N, affichez le Navigateur et trouvez le nom ScriptOpenClose dans Scripts





3.Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ScriptOpenClose et dans le menu, sélectionnez "Définir la touche de raccourci" et à droite du nom de notre script, sélectionnez CTRL, dans le champ suivant X





1-3 points sont exécutés 1 fois





Travail:





1. Sélectionnez dans l'histoire "Terminal", le nombre de jours pour la sortie de toutes les entrées et les fermetures





2. Sur le clavier, appuyez sur CTRL + X et toutes les positions de l'histoire et de la position sont affichées (qui sont actuellement ouvertes)