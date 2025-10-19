AurumNavigator V2
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.32
- Activations: 5
AurumNavigator V2 – Description Produit
Expert Advisor Adaptatif Multi-Marchés
AurumNavigator V2 est un EA conçu pour le trading automatisé sur le Forex et les métaux précieux (Or/XAU), optimisé pour les comptes MT5 en mode netting.
Caractéristiques Principales
Stratégie Adaptative
-
Détection automatique du régime de marché (tendance / range / volatilité)
-
3 modes de trading : suivi de tendance, retour à la moyenne, breakout de volatilité
-
Système « impulse-retracement » pour des entrées précises
Gestion des Risques Avancée
-
Stop-loss dynamique basé sur l’ATR
-
Prises de profit multiples avec trailing stop
-
Limite de drawdown quotidienne et globale
-
Dimensionnement automatique par instrument (Or 20 %, Forex 100 %, Indices 25 %)
-
Protection en mode netting : lot max 0.2 pour une accumulation sécurisée
Compatibilité
-
Modes Netting & Hedging MT5
-
Multi-symboles : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, indices
-
Filtres de session (Londres / New York)
-
Gestion automatique des spreads et du slippage
Performance
-
Tests validés sur EURUSD H1, XAUUSD D1, GBPUSD M30
-
Protection contre les erreurs « Volume limit reached »
-
Trailing stop intelligent pour maximiser les profits
-
Passage automatique au breakeven
Version : 2.32 | Type : Expert Advisor | Plateforme : MetaTrader 5
EA professionnel doté d’une protection du capital renforcée et d’une adaptation automatique aux conditions de marché.