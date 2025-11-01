Holy Grail EURGBP est un bot développé pour trader la paire EURGBP en 5 minutes, à partir d'un dépôt minimum de 200 $. Ce bot intègre un système d'intelligence interne qui régule les stop-and-take profits en fonction des fluctuations du marché. Un backtesting, tick par tick, est effectué, avec un rendement de 99,9 % de 2008 à aujourd'hui, témoignant d'une excellente rentabilité. Le bot ajuste également la taille des lots en fonction de vos critères, de votre trésorerie et de la volatilité du marché. Pour votre sécurité et pour vous assurer de la rentabilité de votre bot, nous vous recommandons de le tester sur un compte démo pendant 15 jours auprès de votre courtier, puis sur un compte réel. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter ; vous recevrez une réponse sous 48 heures.