Golden Momentum AVS
- Experts
- Alan Vasconcelos Da Silva
- Version: 1.5
O Golden Momentum AVS é um expert criado para operar no ouro. Ele detecta a alta volatilidade do mercado e executada a negociação no sentido da tendência.
Vai fazer apenas uma operação lucrativa no dia, caso a primeira operação não seja lucrativa, ele executará mais entrada. Então após o lucro pode desligar seu PC.
PAR DE MOEDA
XAUUSD H1
O BOT funciona com quantia mínima de U$$ 100
Escolha seu LOTE de acordo com gerenciamento de risco recomendado
De 0.01 a cada U$$ 1000!!!
ATENÇAO! Antes de executar em conta REAL faça backteste!!!
GRATUITO por tempo LIMITADO
Muito bom, top demais