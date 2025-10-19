Easy Assistance MT5

Easy Assistance est un indicateur moderne et convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading.

Il ajoute des boutons intuitifs ACHETER et VENDRE , ainsi qu'un champ de saisie de la taille du lot directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le ratio risque/récompense (ratio RR) de votre transaction.





Lorsque vous cliquez sur le bouton Acheter ou Vendre , l'indicateur dessine automatiquement des lignes d'entrée , de stoploss et de takeprofit sur le graphique.

Ces lignes sont initialement positionnées selon vos paramètres prédéfinis basés sur l'ATR. Vous pouvez déplacer librement chacune d'elles vers de nouveaux niveaux de prix, et l'indicateur actualisera instantanément les calculs du ratio RR en conséquence.





Le champ de taille du lot vous permet de modifier la taille de votre position à la volée.

Tous les calculs RR s'ajustent automatiquement en fonction de la taille du lot saisi, fournissant des mesures de risque précises et en temps réel.





Le bouton Effacer supprime tous les objets créés par l'indicateur sans affecter les éléments dessinés manuellement sur le graphique, garantissant ainsi que vos annotations personnelles restent intactes.





Easy Assistance est conçu avec un accent particulier sur la facilité d'utilisation et la rapidité .

Il porte vraiment bien son nom en tant que moyen le plus simple et le plus rapide de calculer et de gérer les ratios risque/récompense directement à partir de votre graphique de trading.