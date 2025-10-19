💎 Pour le trading, un seul nom — iXAMiQ.

iXAMiQ Master EA est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, spécialement conçu pour le trading de l’Or (XAUUSDm) sur la plateforme Exness.

Il fonctionne sur l’unité de temps 1 minute (M1) et est optimisé pour un effet de levier ultra élevé (1 : 9999) avec une latence faible (~100 ms de ping).

Le système repose sur une logique d’exécution directe et rapide, idéale pour les traders qui privilégient la vitesse et la précision plutôt que les réglages complexes.

Tous les paramètres par défaut sont déjà optimisés pour Exness / XAUUSDm — il est fortement recommandé de ne pas modifier les entrées (inputs).

⚙️ Configuration Recommandée

Paramètre Valeur Recommandée Courtier Exness Symbole XAUUSDm (Or) Unité de Temps M1 (1 Minute) Effet de Levier 1 : 9999 Ping ≈ 100 ms Dépôt Minimum 500 USD Dépôt Optimal 1 000 – 3 000 USD Paramètres (Inputs) Garder les valeurs par défaut — ne pas modifier

Cet EA est entièrement optimisé pour les serveurs Exness.

Modifier les paramètres ou les conditions du courtier peut affecter la vitesse d’exécution et la précision.

🧠 Fonctionnement

Effectue des transactions de scalping rapides sur les mouvements de prix à court terme.

Développé exclusivement pour l’Or (XAUUSDm) et testé avec les données réelles d’Exness.

Offre les meilleures performances dans un environnement à spread réduit, exécution rapide et ping stable (~100 ms).

💰 Capital et Risque

Avec un dépôt de 500 USD , un risque modéré existe en raison de la volatilité et du levier.

Avec un dépôt entre 1 000 et 3 000 USD , la stabilité du compte augmente et le risque reste faible dans des conditions de marché normales.

Cet EA ne contient aucun système automatique de gestion du risque ou de protection du capital — les performances dépendent des conditions de marché et de l’exécution du courtier.

⚠️ Avertissement

iXAMiQ Master EA ne garantit aucun profit et n’élimine pas le risque de perte.

Il ne comporte aucun système automatique de protection du capital.

Veuillez toujours tester l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque de perte de capital.

© Équipe iXAMiQ 2025

Stratégie réelle ⚡ Vitesse réelle ⚡ Résultats réels