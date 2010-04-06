Hanging Man and Inverted Hammer Pro m

Indicateur Crypto Forex « Homme pendu et marteau inversé Pro » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Homme pendu et marteau inversé Pro » est très performant pour le trading de Price Action.

- L'indicateur détecte les figures haussières et baissières de type « Homme pendu » sur le graphique :

- Marteau inversé haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Homme pendu baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC et mobile.

- L'indicateur « Homme pendu et marteau inversé Pro » est idéal pour la combinaison avec les niveaux de support/résistance et les ordres en attente.

- Affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage d'informations : le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - coin supérieur gauche, 1 - coin supérieur droit, 2 - coin inférieur gauche, 3 - coin inférieur droit.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.