Hanging Man and Inverted Hammer Pro m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 12
Indicateur Crypto Forex « Homme pendu et marteau inversé Pro » pour MT4, sans modification, sans délai.
- L'indicateur « Homme pendu et marteau inversé Pro » est très performant pour le trading de Price Action.
- L'indicateur détecte les figures haussières et baissières de type « Homme pendu » sur le graphique :
- Marteau inversé haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Homme pendu baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).
- Alertes PC et mobile.
- L'indicateur « Homme pendu et marteau inversé Pro » est idéal pour la combinaison avec les niveaux de support/résistance et les ordres en attente.
- Affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- Affichage d'informations : le solde du compte, les capitaux propres et les marges.
- L'affichage des informations peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :
0 - coin supérieur gauche, 1 - coin supérieur droit, 2 - coin inférieur gauche, 3 - coin inférieur droit.
