Round Levels mp
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Forex « Niveaux Ronds » pour MT4.
- L'indicateur « Niveaux Ronds » est un indicateur auxiliaire indispensable pour les traders qui prennent en compte les supports et résistances.
- Les niveaux ronds sont très bien respectés par le prix ; le prix rebondit très souvent à partir de ces niveaux.
- Utilisez un pas de 1 000 points pour les unités de temps H4 et D1.
- Utilisez un pas de 500 points pour les unités de temps H1 et inférieures (pour le trading intraday).
- Les niveaux ronds sont également utiles pour allouer des Take Profits (avant le niveau rond) et des SL (après le niveau rond).
- Ces niveaux sont très forts, surtout lorsque les prix sont stables ou stables.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.