Round Levels mp

Indicateur Forex « Niveaux Ronds » pour MT4.





- L'indicateur « Niveaux Ronds » est un indicateur auxiliaire indispensable pour les traders qui prennent en compte les supports et résistances.

- Les niveaux ronds sont très bien respectés par le prix ; le prix rebondit très souvent à partir de ces niveaux.

- Utilisez un pas de 1 000 points pour les unités de temps H4 et D1.

- Utilisez un pas de 500 points pour les unités de temps H1 et inférieures (pour le trading intraday).

- Les niveaux ronds sont également utiles pour allouer des Take Profits (avant le niveau rond) et des SL (après le niveau rond).

- Ces niveaux sont très forts, surtout lorsque les prix sont stables ou stables.





