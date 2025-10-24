YM iGold Pro

🤖 YM iGOLD PRO – Robot de trading intelligent XAU/USD

💎 Intelligence Artificielle. Performance Dorée.

Entrez dans le futur du trading intelligent avec YM iGold Pro — un robot de trading professionnel alimenté par l’intelligence artificielle, conçu exclusivement pour XAU/USD (Or).

Il combine analyse technique avancée et automatisation intelligente afin d’offrir une rentabilité stable, sûre et constante dans toutes les conditions de marché.


⚙️ Comment ça fonctionne

YM iGold Pro intègre une combinaison précise de Bandes de Bollinger et du RSI, soutenue par un algorithme d’IA de pointe qui analyse en temps réel le flux de liquidité et la dynamique du marché.

Le résultat ?
Des entrées plus intelligentes, des opérations plus sûres et des rendements plus élevés — sans aucune intervention manuelle.


💼 Caractéristiques techniques

• Paire de trading : XAU/USD (Or)
• Unité de temps : M5
• Effet de levier : minimum 1:500
• Dépôt minimum : 100 $
• Courtiers recommandés : XM – Exness – IC Markets
• Heures d’exploitation : Entièrement automatisé 24h/24, 5j/7 — aucune action manuelle requise
• Plateforme compatible : MT5 (version spécifique)
• Recommandation : Utiliser un VPS pour une exécution stable et continue des trades


📊 Gestion des lots

Pour garantir des performances stables et une gestion efficace du risque,
les utilisateurs doivent ajuster manuellement la taille du lot en fonction du solde de leur compte, selon les recommandations suivantes :

1000 $  =  [ Lots = 0.08  / Lots2 = 0.08 / Lots3 = 0.08 / Lots4 = 0.08 ]

500 $   =   [ Lots = 0.04  / Lots2 = 0.04 / Lots3 = 0.04 / Lots4 = 0.04 ]

250 $   =  [ Lots = 0.02  / Lots2 = 0.02 / Lots3 = 0.02 / Lots4 = 0.02 ]

🔑 Avantages clés

🤖 Moteur de décision IA avancé : Analyse en temps réel les mouvements du marché et les flux de liquidité pour éviter les zones à haut risque et ouvrir des positions avec une précision maximale.

📈 Stratégie hybride (Bollinger + RSI + indicateurs de liquidité) : Une fusion puissante d’indicateurs techniques et d’analyse de la liquidité pour des signaux de trading ultra précis.

⚙️ Gestion intelligente du capital : Un système de contrôle du risque raffiné, conçu pour une croissance stable et équilibrée sans exposition excessive à la volatilité.

🧠 Adaptation dynamique au marché : Ajuste automatiquement son comportement de trading selon la volatilité du XAU/USD, assurant des performances constantes dans toutes les conditions.

🔒 Logique de trading sûre et calculée : Axée sur la protection du capital et la réduction minimale des pertes, soutenue par des protocoles stricts de stabilité et de sécurité.

🚀 Résultats prouvés : De 1 000 $ à 38 960 $ lors de backtests vérifiés — preuve de fiabilité et de rentabilité à long terme.


💬 Commencez dès aujourd’hui

🚀 Lancez votre parcours de trading intelligent avec YM iGold Pro.

Laissez l’intelligence artificielle gérer vos opérations pendant que votre capital croît — en toute sécurité, avec intelligence et efficacité.

⚡ Performance réelle. Risque maîtrisé. Résultats prouvés.
