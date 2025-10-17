Anchored VWAP MT5

Indicateur VWAP ancré

Le VWAP ancré est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une actualité marquante.

Ce faisant, les traders peuvent obtenir des informations plus approfondies sur le sentiment du marché, identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques et mieux comprendre la relation entre le mouvement des prix et le volume négocié à partir d’un point d’intérêt choisi.

Comment ça marche