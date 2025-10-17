Anchored VWAP MT4

Indicateur VWAP ancré

Le VWAP ancré est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une actualité marquante.

Ce faisant, les traders peuvent obtenir des informations plus approfondies sur le sentiment du marché, identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques et mieux comprendre la relation entre le mouvement des prix et le volume négocié à partir d’un point d’intérêt choisi.

Comment ça marche

  • Ancre sélectionnée par l'utilisateur :
    L'indicateur introduit une ligne verticale sur le graphique, qui sert de point d'ancrage. Les traders peuvent facilement déplacer cette ligne verticale vers la position de départ souhaitée, par exemple un niveau de rupture, un swing haut/bas ou une réaction à une nouvelle.

  • Calcul:
    Une fois le point d'ancrage défini, l'indicateur calcule automatiquement le VWAP à partir de ce moment, en intégrant les données de prix et de volume . La ligne VWAP ainsi obtenue s'actualise dynamiquement au gré de l'évolution du marché, offrant une représentation claire du prix moyen des transactions par rapport au volume depuis le point sélectionné.

  • Interaction graphique :
    Un bouton intégré au graphique permet aux utilisateurs de basculer facilement la visibilité de la ligne VWAP, en l'affichant ou en la masquant selon les besoins pour maintenir un espace de travail de trading propre.

  • Flexibilité:
    Contrairement au VWAP standard, qui se réinitialise généralement au début de chaque séance de trading, le VWAP ancré peut être appliqué à n'importe quelle unité de temps et ancré à n'importe quel point du graphique . Cette flexibilité le rend idéal pour les day traders, les swing traders et les analystes qui souhaitent se concentrer sur des événements ou des périodes de marché spécifiques.


Plus de l'auteur
Percent Change Levels MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveaux de variation en pourcentage – Indicateur de variation en pourcentage personnalisable pour MetaTrader L'indicateur   de niveaux de variation en pourcentage   pour MetaTrader fournit une représentation visuelle claire des niveaux de variation en pourcentage calculés à partir du prix d'ouverture de n'importe quel chandelier choisi. Conçu pour les traders qui souhaitent des points de référence précis sur leurs graphiques, l'indicateur dessine dynamiquement des niveaux horizontaux qui reflète
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Power Trend Radar – Détection avancée des tendances basée sur le volume et la plage L'indicateur   Power Trend Radar   combine les dynamiques   de volume haussières et baissières   autour d'un axe central pour visualiser les points de croisement et les biais généraux du marché. La ligne centrale marque non seulement l'intersection des forces haussières et baissières, mais reflète également le mouvement directionnel moyen (haussier ou baissier), offrant ainsi une vision claire de la dynamique de
TradeGuard
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
TradeGuard – Indicateur léger de surveillance des comptes et des positions TradeGuard   affiche les données de compte et de transaction en temps réel directement sur votre graphique. Aperçu du compte : Équilibre       – Solde du compte courant. Équité       – Capitaux propres du compte en temps réel (solde + P/L flottant). Marge       – Marge utilisée pour les positions ouvertes. Marge libre       – Marge disponible pour les nouvelles transactions. Risque total %       – Exposition totale au ri
FREE
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Présentation de l'indicateur DealMaps pour MT4 Le       Indicateur DealMaps       est un outil de trading puissant qui transforme votre historique de transactions en une feuille de route visuelle directement sur votre graphique. Désormais disponible       fonctionnalités et personnalisation étendues   , il affiche non seulement les transactions clôturées, mais suit également de manière dynamique       postes ouverts       en temps réel. Conçu pour les traders qui exigent clarté et contrôle, cet
Percent Change Levels
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveaux de variation en pourcentage – Indicateur de variation en pourcentage personnalisable pour MetaTrader L'indicateur   de niveaux de variation en pourcentage   pour MetaTrader fournit une représentation visuelle claire des niveaux de variation en pourcentage calculés à partir du prix d'ouverture de n'importe quel chandelier choisi. Conçu pour les traders qui souhaitent des points de référence précis sur leurs graphiques, l'indicateur dessine dynamiquement des niveaux horizontaux qui reflète
Candle Overlay MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Superposition de bougies Candle Overlay   est un indicateur MetaTrader polyvalent et précis qui permet aux traders de superposer des chandeliers de n'importe quelle unité de temps sur n'importe quel autre graphique. Cette fonctionnalité améliore la visibilité du marché en aidant les traders à mieux visualiser les niveaux de prix clés et le comportement structurel, quelle que soit l'unité de temps du graphique. L'un des avantages majeurs de cet indicateur réside dans sa capacité à intégrer direct
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Leveler –   Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, les canaux de régression linéaire et les zones clés basées sur des barres. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée en fonction des caractéristiques du marché : des tailles de phase plus importantes pour les marchés à for
Candle Overlay MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Superposition de bougies Candle Overlay   est un indicateur MetaTrader polyvalent et précis qui permet aux traders de superposer des chandeliers de n'importe quelle unité de temps sur n'importe quel autre graphique. Cette fonctionnalité améliore la visibilité du marché en aidant les traders à mieux visualiser les niveaux de prix clés et le comportement structurel, quelle que soit l'unité de temps du graphique. L'un des avantages majeurs de cet indicateur réside dans sa capacité à intégrer direct
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveleur –       Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, ainsi que les zones clés basées sur des barres. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée en fonction des caractéristiques du marché : des tailles de phase plus importantes pour les marchés à fort volume, et plus peti
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Indicateur VWAP ancré Le VWAP ancré   est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le   prix moyen pondéré par le volume (VWAP)   à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une ac
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis