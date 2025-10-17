Anchored VWAP MT4
- Indicateurs
- Tuomas Tirroniemi
- Version: 1.0
- Activations: 5
Indicateur VWAP ancré
Le VWAP ancré est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une actualité marquante.
Ce faisant, les traders peuvent obtenir des informations plus approfondies sur le sentiment du marché, identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques et mieux comprendre la relation entre le mouvement des prix et le volume négocié à partir d’un point d’intérêt choisi.
Comment ça marche
Ancre sélectionnée par l'utilisateur :
L'indicateur introduit une ligne verticale sur le graphique, qui sert de point d'ancrage. Les traders peuvent facilement déplacer cette ligne verticale vers la position de départ souhaitée, par exemple un niveau de rupture, un swing haut/bas ou une réaction à une nouvelle.
Calcul:
Une fois le point d'ancrage défini, l'indicateur calcule automatiquement le VWAP à partir de ce moment, en intégrant les données de prix et de volume . La ligne VWAP ainsi obtenue s'actualise dynamiquement au gré de l'évolution du marché, offrant une représentation claire du prix moyen des transactions par rapport au volume depuis le point sélectionné.
Interaction graphique :
Un bouton intégré au graphique permet aux utilisateurs de basculer facilement la visibilité de la ligne VWAP, en l'affichant ou en la masquant selon les besoins pour maintenir un espace de travail de trading propre.
Flexibilité:
Contrairement au VWAP standard, qui se réinitialise généralement au début de chaque séance de trading, le VWAP ancré peut être appliqué à n'importe quelle unité de temps et ancré à n'importe quel point du graphique . Cette flexibilité le rend idéal pour les day traders, les swing traders et les analystes qui souhaitent se concentrer sur des événements ou des périodes de marché spécifiques.