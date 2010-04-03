Delta CandleTool

**Promotion de lancement valable jusqu’à la sortie de la V2**

DeltaCandleTool – Analyse de la microstructure du marché

DeltaCandleTool est un indicateur avancé d’analyse de la microstructure du marché. Il reconstruit un profil de volume interne pour chaque bougie et fournit des informations détaillées pour aider à prendre des décisions éclairées.

En appuyant sur le bouton central de la souris (option à activer dans les paramètres) tout en survolant une bougie, une fenêtre contextuelle affiche les statistiques détaillées : prix haut/bas, Points of Control (POC), delta et plus encore.

Conçu pour un usage professionnel ou semi-professionnel
Timeframe recommandé : M5

Fonctionnement

1. Collecte des données

Pour chaque bougie visible, l’indicateur récupère les prix Open, High, Low, Close à partir d’un timeframe inférieur ( InpLowerTF ).
Ces valeurs sont stockées dans une matrice par bougie et sous-barre, simulant la distribution intra-bougie.

2. Construction du profil

  • Les prix sont regroupés en niveaux (bins) selon InpBinSizePips .

  • Chaque bin enregistre un volume approximatif basé sur le nombre d’occurrences.

  • La distribution est normalisée pour calculer :

    • POC (Point of Control) : le niveau de prix le plus dense

    • Value Area (VA) : zone représentant 70 % du volume total

    • Delta : volume au-dessus du POC – volume en dessous

    • Imbalances : déséquilibre achat/vente supérieur à InpImbalanceThreshold

Affichage graphique

  • Les bins sont représentés par des rectangles colorés derrière les bougies ( InpColdColor → InpHotColor ).

  • Le POC et la Value Area sont tracés par des lignes horizontales.

  • ▲ ou ▼ indique le delta (pression acheteuse ou vendeuse).

  • Les bougies présentant de forts déséquilibres sont encadrées.

  • Une infobulle dynamique affiche les statistiques détaillées au survol.

  • Une barre de statistiques globale résume les 5 dernières bougies : bias, delta cumulatif, ratio bull/bear, déséquilibres.

Alertes

  • Si InpEnableAlerts = true , l’indicateur déclenche une alerte sonore ou textuelle lorsqu’un fort déséquilibre est détecté sur la dernière bougie.

  • Anti-spam intégré via InpAlertCooldown .

Guide de lecture visuelle

Élément Signification
Zones colorées Densité des trades
Ligne blanche POC (prix le plus échangé)
Lignes pointillées bleues Value Area High / Low
Flèche verte/rouge Dominance acheteuse / vendeuse
Encadrement coloré Déséquilibre fort
Infobulle Détails bougie (POC, delta, VA…)
Barre de stats Résumé des 5 dernières bougies



