ArtQuant Pound

Prix de lancement : 199 $

Le prix augmentera progressivement après chaque bloc de vente dans le cadre d'une stratégie de lancement basée sur la valeur.

Plus tôt vous achetez Livre ArtQuant , plus le prix sera avantageux. (Pas de remises artificielles ni de promotions agressives. L'augmentation du prix reflète la qualité du système et ses performances à long terme.)

Livre ArtQuant est un Expert Advisor (EA) professionnel conçu spécifiquement pour le trading avec GBPUSD , construit avec une structure robuste et adaptative axée sur la stabilité à long terme.

Sa logique interne combine une analyse technique automatisée, un contrôle dynamique des risques et un modèle d’exécution de réseau intelligent. sans martingale ni multiplication par lots .

Contrairement à de nombreux systèmes qui s’appuient sur des stratégies de mise à l’échelle du volume ou de surapprentissage, Livre ArtQuant Il suit une approche disciplinée et réaliste, s'adaptant au comportement réel du marché grâce à une gestion intelligente de l'exposition et des paramètres entièrement configurables.

Caractéristiques principales

Optimisé exclusivement pour GBPUSD

Stratégie basée sur une grille sans martingale (pas de mise à l'échelle des lots entre les entrées)

Logique multicouche qui utilise l'action des prix, le comportement des flux du marché et les filtres internes

Contrôle de retrait configurable pour protéger le capital à tout moment

Exécution basée sur les conditions du marché, et non sur des délais ou des cycles fixes

Indépendant du délai (logique basée sur les événements, et non sur les chandeliers)

Paramètres d'entrée

Les paramètres suivants sont disponibles dans l'EA, expliqués dans le même ordre dans lequel ils apparaissent dans les paramètres :

Démarrer l'EA en mode pause : vous permet de démarrer en toute sécurité l'EA en pause et d'ajuster les paramètres avant le début du trading

Symbole de trading : définit le symbole à trader. La valeur par défaut est « GBPUSD ».

Méthode de calcul des lots : choisissez entre des lots fixes, des lots automatiques ou des lots basés sur le solde

Niveaux de risque des lots automatiques : définit le risque appliqué lors de l'utilisation du dimensionnement automatique des lots, de faible à très élevé

Lot fixe : taille exacte du lot utilisé en mode fixe

Fixé par solde : solde de compte requis par lot fixe

Pourcentage du solde : calcule la taille du lot en pourcentage du solde actuel

Solde minimum par volume : solde minimum requis pour ouvrir une transaction avec le volume sélectionné

Mode de contrôle de réduction : active la logique de protection de réduction interne avec arrêt automatique en option

Valeur de réduction : réduction maximale autorisée (pourcentage ou valeur absolue)

Notifications push MQID : permet les notifications mobiles via MQID

Numéro magique : identifiant unique pour séparer les transactions de cet EA des autres

Spread maximum : spread maximum autorisé pour l'exécution des opérations

Afficher le panneau : active ou désactive le panneau d'état à l'écran

Police et taille du panneau : personnalisez le type et la taille de la police affichée

Commentaire du tableau de bord : texte de l'étiquette affiché sur le graphique et commentaires de trading

Style et largeur de ligne : définit l'apparence de la grille, des lignes TP et BE

Couleurs des lignes : définissez les couleurs pour les niveaux Take Profit, Break Even et Grid

Exigences et recommandations

Symbole commercial : GBPUSD

Type de compte : Couverture

Dépôt minimum : 1 000 $ (avec un effet de levier de 1:500)

Courtier : IC Markets ou tout autre courtier avec des spreads faibles et une exécution fiable

Période : N'importe laquelle (le système ne dépend pas des bougies)

VPS : Fortement recommandé pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7

Soutien et communication

Le support est fourni exclusivement via la section "Commentaires" à partir de cette page MQL5 ou via message privé au sein de la plateforme MQL5.

à partir de cette page MQL5 ou via message privé au sein de la plateforme MQL5. Nous n'utilisons pas de plateformes externes comme Telegram ou Discord, garantissant ainsi un environnement de support ciblé, sans spam et professionnel.

Important

Les demandes de rabais ou d’accords privés seront ignorées.

Les prix sont fixes et transparents. Toute modification future sera annoncée publiquement, jamais en privé.

Une note sur la réalité du trading algorithmique

Méfiez-vous de tout EA qui affiche des courbes d’équité parfaites, un drawdown nul ou des résultats identiques dans toutes les conditions.

Ce comportement indique surapprentissage :des backtests ajustés trop précisément aux données passées et avec peu d’adaptabilité aux marchés réels.

:des backtests ajustés trop précisément aux données passées et avec peu d’adaptabilité aux marchés réels. Ces systèmes sont, par essence, bombes à retardement .

Livre ArtQuant Il n'est pas conçu pour impressionner avec des graphismes irréalistes. Il est conçu pour survivre, s'adapter et grandir avec une logique solide et une exécution responsable.

La cohérence est obtenue grâce à une logique réaliste et bien structurée, et non grâce à des tests rétrospectifs cosmétiques.

Droits d'auteur et distribution autorisée