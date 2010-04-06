Double Hammer and Shooting Star patterns m

Indicateur Crypto_Forex « Modèles Double Marteau et Étoile Filante » pour MT4, sans refonte, sans délai.





- L'indicateur « Modèles Double Marteau et Étoile Filante » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les doubles marteaux haussiers et les doubles étoiles filantes baissières sur le graphique :

- Motif Double Marteau haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Motif Double Étoile Filante baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC et mobiles intégrées.

- L'indicateur « Modèles Double Marteau et Étoile Filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





