Atlas Engine EURUSD

Description générale

L’Expert Advisor est un système de trading conçu avec précision pour identifier les points d’entrée optimaux en détectant les inversions de prix sur des niveaux de marché statistiquement significatifs.

Il combine des filtres analytiques avancés avec un algorithme d’averaging conservateur, améliorant la gestion des positions tout en minimisant l’exposition au risque.

L’EA surveille en continu la dynamique des prix afin de repérer les zones d’essoufflement, les signaux de retournement et les zones à forte probabilité de réversion. Une fois la position ouverte, le système gère les opérations de manière intelligente, en ajustant progressivement le prix moyen d’entrée dans des conditions strictement contrôlées.

Caractéristiques principales

Détecte et exploite les potentielles inversions de tendance avec une grande précision.

Utilise un système d’averaging conservateur pour améliorer le point d’entrée et faciliter une récupération maîtrisée.

Fonctionne efficacement sur des marchés en tendance ou en range .

Intègre une gestion du risque , ainsi que des filtres de spread et de volatilité .

Interface simple et intuitive avec des paramètres entièrement personnalisables .

Conçu pour offrir stabilité, adaptabilité et performance durable.

Configuration recommandée

Symbole : EURUSD

Périodicité : H1

Type de compte : ECN ou Raw Spread

Effet de levier : 1:100 ou supérieur

Solde recommandé : à partir de 1000 USD

Remarques

Cet Expert Advisor est optimisé pour EURUSD en H1 et a été testé dans diverses conditions de marché, démontrant une performance solide avec un drawdown maîtrisé.

Son système d’averaging conservateur permet une récupération progressive lors des mouvements défavorables, garantissant la stabilité du capital et une croissance régulière des profits.