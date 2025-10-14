Trendline Pro With Neural

Avis Important

Veuillez désactiver le paramètre d'entrée PassMql5 avant d'exécuter cet Expert Advisor (EA) sur vos propres graphiques.

Ce paramètre a été utilisé uniquement pour passer le processus de validation du MQL5 Market, car l'EA s'appuie sur des données graphiques visuelles (lignes de tendance graphiques et analyse sur le graphique). Il n'est pas requis pour le trading en réel ou en démo et doit être réglé sur false (faux) pour une performance optimale.

TrendlineTrader + EA de Protection pour Firmes de Prop (Prop Firm Protection EA)

Développeur: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse Stratégie Principale: Trading automatisé de lignes de tendance utilisant la Méthode des Moindres Carrés Moyens (Mean Least Squares Fit, LS-Fit) Public Cible: Challengers de Firmes de Prop et Traders Algorithmiques de Tendance

Vue d'Ensemble

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA est un système de trading quantitatif conçu pour détecter et trader de manière autonome les rebonds et les cassures de lignes de tendance vérifiées avec une précision exceptionnelle.

Contrairement aux EAs conventionnels qui dépendent uniquement des indicateurs standard, ce système utilise la méthode de la Méthode des Moindres Carrés Moyens (LS-Fit) pour construire des lignes de tendance mathématiquement optimales, garantissant une précision maximale et éliminant le bruit. Chaque ligne de tendance — qu'il s'agisse d'un support ou d'une résistance — est statistiquement validée pour sa fiabilité, produisant des configurations de trading plus nettes et à plus forte probabilité.

De plus, l'EA intègre des mécanismes complets de Protection pour Firmes de Prop, spécialement conçus pour aider les traders à se conformer aux règles des firmes propriétaires tout en maintenant une exposition au risque contrôlée et une performance constante.

Protection pour Firmes de Prop et Gestion des Risques

Conçu pour les traders professionnels et des firmes de prop, cet EA comprend des outils avancés pour surveiller et maintenir la conformité avec les restrictions typiques des programmes de financement:

Suivi des Règles de Firmes de Prop: Surveille en continu les métriques de performance clés par rapport aux limites de la firme, y compris: Drawdown Journalier Maximum ( MaxDDay ) Drawdown Hebdomadaire Maximum ( MaxDDweek ) Drawdown Total Maximum ( MaxDDTotal ) Objectif de Profit ( profitTarget )

Ancrage du Solde Initial: Enregistre le solde initial du compte ( InitialBalance ) pour calculer les drawdowns avec précision à partir du point haut de l'équité (high-water mark).

Suivi des Hauts de l'Équité (Equity High Tracking): Met à jour et suit dynamiquement les hauts de l'équité sur plusieurs horizons temporels (EqHigh_1D, EqHigh_7D, etc.) pour évaluer les drawdowns et la performance des profits en temps réel.

Contrôles Additionnels et Personnalisation

Programme de Trading (Trading Schedule): Permet le filtrage basé sur le temps, autorisant le trading uniquement les jours de semaine sélectionnés ( AllowedMonday à AllowedFriday ).

Filtre de Nouvelles (News Filter): Un module de filtrage de nouvelles personnalisable qui suspend automatiquement le trading lors d'événements à fort impact. Les utilisateurs peuvent spécifier des termes clés, des tampons de temps et des intervalles de reprise ( NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin ).

Contrôles Visuels (Visual Controls): Offre un contrôle complet sur les éléments du graphique, y compris la disposition du tableau de bord, l'affichage des lignes de tendance, les marqueurs de points de contact et les schémas de couleurs. Des options sont disponibles pour supprimer automatiquement les objets expirés et ajuster la visibilité graphique.



À Propos de The Quant Pulse

The Quant Pulse est une marque de technologie de trading fondée par Shema Cedric Landry, axée sur la construction de systèmes algorithmiques axés sur la précision, basés sur la recherche quantitative et l'application pratique du trading.

Notre objectif est de doter les traders d'outils combinant précision scientifique, discipline stratégique et clarté visuelle.