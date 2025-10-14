TrendTraderPro

Avis Important

Veuillez désactiver le paramètre d'entrée PassMql5 avant d'exécuter cet Expert Advisor (EA) sur vos propres graphiques.

Ce paramètre a été utilisé uniquement pour passer le processus de validation du MQL5 Market car l'EA s'appuie sur des données de graphique visuelles (lignes de tendance graphiques et analyse sur le graphique). Il n'est pas requis pour le trading réel ou de démonstration et doit être défini sur false pour des performances optimales.

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA

  • Développeur: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse

  • Stratégie Principale: Trading de Ligne de Tendance Automatisé utilisant l'Ajustement par Moindres Carrés Moyens (Mean Least Squares Fit, LS-Fit)

  • Public Cible: Participants aux Défis de Firmes Propriétaires (Prop Firms) et Traders Algorithmiques de Tendance

Vue d'ensemble 

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA est un système de trading quantitatif conçu pour détecter et négocier de manière autonome les rebonds et les ruptures de lignes de tendance vérifiés avec une précision exceptionnelle.

Contrairement aux EAs conventionnels qui ne s'appuient que sur des indicateurs standards, ce système utilise la méthode de l'Ajustement par Moindres Carrés Moyens (LS-Fit) pour construire des lignes de tendance mathématiquement optimales, garantissant une précision maximale et éliminant le bruit. Chaque ligne de tendance — qu'il s'agisse de support ou de résistance — est statistiquement validée pour sa fiabilité, produisant des configurations de trading plus nettes et à plus haute probabilité.

De plus, l'EA intègre des mécanismes complets de Protection pour Firmes Propriétaires, spécifiquement conçus pour aider les traders à se conformer aux règles des firmes propriétaires tout en maintenant une exposition au risque contrôlée et une performance constante.

Fonctionnalités Principales et Avantage Quantitatif (Core Features & Quantitative Edge)

Fonctionnalité Description Référence de Code
Lignes de Tendance LS-Fit Utilise l'algorithme d'Ajustement par Moindres Carrés (LeastSquaresFit function) pour tracer des lignes de tendance qui correspondent le mieux à plusieurs points de pivot (swing points), maximisant la précision et la fiabilité. Trendline Trader using Mean Least Squares Fit
Validation Multi-Touch Confirme la force de la ligne de tendance en exigeant un nombre minimum de points de contact (MinTouches, par défaut = 3) pour éliminer les lignes faibles ou non pertinentes. MinTouches, touch_count
Filtres de Validation Avancés Assure l'intégrité structurelle grâce à des contraintes angulaires (MinAngle, MaxAngle) et une pénétration de prix limitée (PenetrationTolerance) pour ne négocier que des configurations fortes et valides. MinAngle, MaxAngle, PenetrationTolerance
Dimensionnement de Lot Dynamique Prend en charge le dimensionnement de position flexible, permettant aux traders de choisir entre des tailles de lot fixes ou un risque en pourcentage par transaction. enumLotType, RiskPercentage, inpLot
Ratio Risque-Récompense Fixe Maintient une structure de prise de profit cohérente en la liant à la distance du stop-loss à l'aide d'un ratio R:R fixe (inpRRRatio), favorisant une espérance positive. inpRRRatio

Protection pour Firmes Propriétaires et Gestion des Risques (Prop Firm Protection & Risk Management)

Conçu pour les traders professionnels et les traders de firmes propriétaires, cet EA inclut des outils avancés pour surveiller et maintenir la conformité avec les restrictions typiques des programmes de financement:

  • Suivi des Règles de Firmes Propriétaires: Surveille en continu les métriques de performance clés par rapport aux limites de la firme, y compris:

    • Drawdown Quotidien Maximum (MaxDDay)

    • Drawdown Hebdomadaire Maximum (MaxDDweek)

    • Drawdown Total Maximum (MaxDDTotal)

    • Objectif de Profit (profitTarget)

  • Ancrage du Solde Initial: Enregistre le solde initial du compte (InitialBalance) pour calculer les drawdowns avec précision à partir du niveau maximal des capitaux propres (equity high-water mark).

  • Suivi des Maxima de Capitaux Propres (Equity High): Met à jour et suit dynamiquement les maxima de capitaux propres sur plusieurs horizons temporels (EqHigh_1D, EqHigh_7D, etc.) pour évaluer les drawdowns et la performance des profits en temps réel.

Contrôles Additionnels et Personnalisation (Additional Controls & Customization)

  • Programme de Trading:

    • Permet le filtrage basé sur le temps, autorisant le trading uniquement les jours de semaine sélectionnés (AllowedMonday à AllowedFriday).

  • Filtre de Nouvelles:

    • Un module de filtrage de nouvelles personnalisable qui suspend automatiquement le trading pendant les événements à fort impact. Les utilisateurs peuvent spécifier des termes clés, des tampons temporels et des intervalles de reprise (NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin).

  • Contrôles Visuels:

    • Offre un contrôle total sur les éléments du graphique, y compris la disposition du tableau de bord, l'affichage de la ligne de tendance, les marqueurs de points de contact et les schémas de couleurs. Des options sont disponibles pour supprimer automatiquement les objets expirés et ajuster la visibilité graphique.

À Propos de The Quant Pulse

The Quant Pulse est une marque de technologie de trading fondée par Shema Cedric Landry, axée sur la construction de systèmes algorithmiques axés sur la précision, basés sur la recherche quantitative et l'application pratique du trading.

Notre objectif est de donner aux traders des outils qui combinent précision scientifique, discipline stratégique et clarté visuelle.


