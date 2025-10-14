Trendline With Neural

Avis Important Veuillez désactiver le paramètre d'entrée passmql5 avant d'exécuter cet Expert Advisor (EA) sur vos propres graphiques. Ce paramètre n'a été utilisé que pour passer la vérification de validation du Marché MQL5 car l'EA fonctionne en utilisant des données visuelles du graphique (lignes de tendance graphiques et analyse sur le graphique). Il n'est pas requis pour le trading en direct ou en démo.

TrendLine Lite — La Précision LS-Fit Rencontre la Simplicité TrendLine Lite est une édition gratuite et puissante de notre système de trading automatisé de qualité professionnelle, construit sur l'analyse de lignes de tendance par Ajustement par les Moindres Carrés (Least Squares Fit, LS-Fit). Conçu pour les traders qui apprécient la précision et la clarté visuelle, cet EA identifie et négocie automatiquement les niveaux de support et de résistance clés basés sur des lignes de tendance dérivées mathématiquement. Que vous soyez un trader discrétionnaire à la recherche de visuels précis ou un trader de compte financé ayant besoin d'une protection intégrée, TrendLine Lite fournit une base fiable pour un trading intelligent et discipliné.

Caractéristiques Clés

Détection de Tendance LS-Fit Détecte et trace automatiquement des lignes de tendance précises (Support et Résistance) en ajustant une ligne à travers plusieurs points de pivot en utilisant la méthode de l'Ajustement par les Moindres Carrés — assurant une précision et une réactivité au marché inégalées.

Protection pour Firmes Propriétaires (Prop Firm Protection) Remarque : La personnalisation complète et les contrôles avancés sont disponibles dans la version payante.

Exécution de Trading Automatisée Exécute des transactions d'achat/vente sur des rebonds ou des ruptures de ligne de tendance valides, avec placement automatisé du stop-loss et du take-profit basé sur un rapport Risque:Récompense (R:R) fixe.

Clarté Visuelle Dessine toutes les lignes de tendance détectées, les points de contact et les signaux de trading directement sur votre graphique pour une transparence totale et une interprétation facile.

Limitations de la Version Lite TrendLine Lite est une version de démonstration gratuite de notre moteur LS-Fit, fournie pour démontrer sa précision et sa stabilité. Certains paramètres et options avancées sont intentionnellement verrouillés :

Rapport R:R Fixe: Toutes les transactions utilisent un rapport risque-récompense fixe de 1.2 .

Protection Limitée pour Firmes Propriétaires: Les contrôles avancés d'équité, les limites quotidiennes dynamiques et d'autres fonctionnalités professionnelles sont disponibles uniquement dans la version complète .

Pas de Sensibilité LS-Fit Personnalisée: La sensibilité et les seuils de détection de tendance sont prédéfinis à des fins de démonstration.

Améliorez Votre Trading avec The Quant Pulse Si vous êtes sérieux au sujet des défis de firmes propriétaires ou du trading algorithmique professionnel, explorez notre suite complète d'EAs premium. Nos produits payants comprennent :

Réglage dynamique de la sensibilité LS-Fit

Gestion avancée des risques et de l'argent (protection de l'équité, limites de pertes quotidiennes)

Outils de conformité améliorés pour les firmes propriétaires

Support et mises à jour à vie

Chaque produit est conçu en tenant compte de la précision quantitative et des performances réelles — construit par des traders, pour des traders.

Notre Profil pour plus d'EAs Avancés : https://www.mql5.com/en/users/quantpulse

© 2025 The Quant Pulse — Développé par Shema Cedric Landry The Quant Pulse est une marque dédiée à fournir des solutions de trading algorithmique de précision pour le trader quantitatif moderne.