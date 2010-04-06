Alligator Higher Time Frame mf

Indicateur Crypto_Forex Alligator pour MT4 (unité de temps supérieure).





- L'indicateur Alligator est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie « unité de temps supérieure ».

- Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance et peut être combiné avec des entrées d'action de prix.

- L'indicateur Alligator HTF vous permet d'ajouter un Alligator d'unité de temps supérieure à votre graphique actuel.

- N'envisagez des entrées d'achat que lorsque la ligne verte est supérieure à la ligne rouge et que la ligne rouge est supérieure à la ligne bleue ; placez un ordre d'achat stop en attente au maximum de la dernière variation du graphique.

- N'envisagez des entrées de vente que lorsque la ligne verte est inférieure à la ligne rouge et que la ligne rouge est inférieure à la ligne bleue ; placez un ordre de vente stop en attente au minimum de la dernière variation du graphique.

- L'indicateur Alligator HTF offre la possibilité de réaliser des profits importants avec un faible risque.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.