Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu selon les règles NFA FIFO et compatible avec les comptes Netting.

Il met en œuvre la stratégie Dollar-Cost Averaging (DCA) avec des fermetures de positions selon le principe First-In-First-Out (FIFO).

Compatible avec les courtiers OANDA, FOREX.COM et FXCM.

Présentation

DCA FIFO for US Trader a été développé pour se conformer aux exigences FIFO imposées par les régulateurs américains NFA/CFTC.

L’EA gère automatiquement les positions à l’aide d’une logique DCA (moyenne du prix d’entrée), ajuste dynamiquement les volumes, applique un trailing stop virtuel et contrôle le risque selon le solde ou un pourcentage du compte.

Idéal pour les traders opérant sur des comptes Netting, garantissant une conformité FIFO totale sans hedging.

Caractéristiques principales

✅ Conformité totale avec FIFO – clôture des positions dans l’ordre d’ouverture.

✅ Compatible avec le mode Netting – pas de hedging, 100 % conforme aux normes NFA/CFTC.

✅ Stratégie DCA (moyenne du coût d’achat) – ajoute automatiquement des ordres à intervalles définis.

✅ Gestion de volume flexible – modes fixe ou multiplicateur.

✅ Trailing Stop virtuel – adapte dynamiquement le stop-loss au-dessus du point d’équilibre.

✅ Gestion du risque et des profits – fermeture automatique de toutes les positions selon les seuils définis.

✅ Filtrage horaire – désactive le trading 15 minutes avant l’ouverture et la fermeture du marché.

✅ Code 100 % MQL5 – aucune DLL, aucun fichier externe, vérifié par MetaQuotes.

Principe de fonctionnement

FIFO (First-In-First-Out) signifie que la première position ouverte doit être la première à être fermée.

Cet EA respecte automatiquement la séquence FIFO même lors de l’utilisation d’une stratégie DCA.

Exemple de logique :

L’EA ouvre un ordre d’achat ou de vente selon la configuration. Si le prix se déplace contre la position d’une distance ≥ InpRangeDCA, un nouvel ordre est ajouté. Lorsque le prix revient vers le point d’équilibre (BE), le trailing stop est activé. Si la perte ou le profit global atteint un seuil défini, toutes les positions sont fermées selon FIFO.

Paramètres d’entrée

MASTER TRADE CONTROL

Magic number – identifiant unique de l’EA.

Type de compte – uniquement Netting.

Mode de trading – désactivé / uniquement Buy / uniquement Sell.

Entrée automatique initiale – ouvre la première position automatiquement si aucune n’est active.

VOLUME SETUP

Méthode de volume – fixe ou multiplicateur.

Volume initial – taille du lot de la première position.

Facteur de volume – multiplicateur pour les ordres DCA suivants.

DCA CONTROL

Nombre maximum d’ordres (par direction) – limite du nombre d’ordres Buy/Sell.

Volume total maximum (par direction) – limite d’exposition.

Distance DCA (points) – espacement minimal entre deux entrées.

TRAILING STOP CONTROL

Activer le trailing stop – active le système de trailing virtuel.

Activation BE + points – déclenchement après le point d’équilibre.

Distance de trailing – décalage entre le Bid/Ask et le stop.

Afficher les lignes visuelles – affiche BE et Trailing sur le graphique.

RISK MANAGEMENT – EXIT ALL

Clôturer toutes les positions Buy/Sell si perte ≥ montant – fermeture totale en USD.

Clôturer toutes les positions Buy/Sell si perte ≥ % du solde – fermeture selon un pourcentage.

(Entrer 0.0 pour désactiver).

TP MANAGEMENT – EXIT ALL

Clôturer toutes si profit ≥ montant – take-profit global en USD.

Clôturer toutes si profit ≥ % du solde – take-profit basé sur le pourcentage du compte.

Exemple de configuration

Paramètres recommandés pour un environnement FIFO :

OANDA (compte USD Netting) — période H1, symbole XAUUSD ou EURUSD. Volume initial : 0.01 Distance DCA : 500 points Max trades : 10 Trailing : 100 points après BE

FXCM / FOREX.COM — même configuration, conforme aux règles NFA FIFO.

Conseils de sécurité

Utiliser uniquement sur un compte Netting .

Ne pas exécuter plusieurs EA sur le même symbole.

Tester avec ticks réels pour vérifier la logique FIFO.

Ajuster la distance du trailing selon la volatilité.

Surveiller la marge et l’exposition totale.

Suspendre le trading avant les annonces économiques importantes.

Spécifications techniques

Instruments : Forex, Métaux (XAUUSD), Indices, Crypto (CFD).

Périodes : toutes (H1 ou supérieur recommandé).

Mode de test : ticks réels, compte Netting.

Optimisation : tous les paramètres ajustables.

Sécurité : aucune DLL, aucun fichier externe, 100 % ASCII compatible.

Conformité

Cet EA est conforme à :

Règles NFA FIFO (First-In-First-Out).

Normes CFTC Netting (interdiction du hedging).

Politique MetaQuotes Market (aucune dépendance externe).

Informations supplémentaires

Toutes les étiquettes et descriptions sont compatibles ASCII.

L’EA n’utilise aucune DLL et n’accède à aucun fichier externe.

Vérifié et approuvé par MetaQuotes.

Optimisé pour le mode Netting, garantissant une exécution FIFO parfaite.



