Inside Bar and Outside Bar Patterns Pro m

Indicateur Crypto_Forex « Inside Bar & Outside Bar Patterns Pro » pour MT4. Sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Inside Bar & Outside Bar Patterns Pro » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les figures de barres intérieures et extérieures sur le graphique :

- Figures haussières : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Figures baissières : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- La barre intérieure présente un ratio risque/rendement élevé.

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Inside Bar & Outside Bar Patterns Pro » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.

- Affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage d'informations : il affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- Affichage d'informations : 0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.