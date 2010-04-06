Margin Display mq

Ce produit est gratuit et vous pouvez l'utiliser selon vos besoins !





J'apprécie également vos commentaires positifs 5 étoiles ! Merci beaucoup !





Indicateur Crypto Forex « Affichage de marge » pour MT4, un excellent outil de trading auxiliaire.





- Cet indicateur affiche la marge actuelle et la marge libre du compte.

- Les valeurs peuvent être affichées dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

- Vous pouvez également configurer la couleur et la taille de la police.

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.