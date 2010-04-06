CCI with 2 Moving Averages mf
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « CCI et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte.
- L'indice Commodity_Channel_Index (CCI) est excellent pour le trading dynamique en direction de la tendance.
- L'indicateur « CCI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'indicateur CCI.
- Tendance haussière : la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne lente ; tendance baissière : la moyenne mobile rapide est inférieure à la moyenne lente.
- Le CCI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading : il mesure l'écart entre le prix actuel et le prix moyen historique.
- Niveaux importants de l'indicateur : +/- 200
- Option 1 : Ouvrir une position dans la direction de la tendance à partir de la zone centrale de 50 à -50 ; sortir lorsque l'indicateur atteint la zone correspondante de 200/-200.
- Option 2 : prendre des positions vendeuses au-dessus de +200 et des positions acheteuses en dessous de -200 dans la direction de la tendance.
- L'indicateur permet d'observer l'évolution de la tendance très tôt.
