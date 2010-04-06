CCI with 2 Moving Averages mf

Indicateur Crypto_Forex « CCI et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte.





- L'indice Commodity_Channel_Index (CCI) est excellent pour le trading dynamique en direction de la tendance.

- L'indicateur « CCI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'indicateur CCI.

- Tendance haussière : la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne lente ; tendance baissière : la moyenne mobile rapide est inférieure à la moyenne lente.

- Le CCI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading : il mesure l'écart entre le prix actuel et le prix moyen historique.

- Niveaux importants de l'indicateur : +/- 200

- Option 1 : Ouvrir une position dans la direction de la tendance à partir de la zone centrale de 50 à -50 ; sortir lorsque l'indicateur atteint la zone correspondante de 200/-200.

- Option 2 : prendre des positions vendeuses au-dessus de +200 et des positions acheteuses en dessous de -200 dans la direction de la tendance.

- L'indicateur permet d'observer l'évolution de la tendance très tôt.





