MFI Flat Detector mw

L'indicateur Crypto_Forex « MFI FLAT Detector » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Aucun remaniement nécessaire.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading grâce à cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les zones plates.

- Le « MFI FLAT Detector » est très utile pour la détection des divergences et s'associe parfaitement à Price Action.

- Vous pouvez l'utiliser pour les systèmes de suivi de tendance afin de détecter les zones plates et d'éviter de trader à ces endroits.

- Vous pouvez l'utiliser pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de frontières plates.

- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le « MFI FLAT Detector » à la place de l'oscillateur MFI standard.

- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.

- Il est judicieux de prendre des positions de vente en cas de surachat lorsque le MFI est supérieur à 80 et des positions d'achat en cas de survente lorsqu'il est inférieur à 20.





