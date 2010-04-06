Outside Bar Trader EA gt

OUTSIDE BAR TRADER EA - est un système de trading intraday de haute qualité basé sur l'analyse des prix !





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 fichiers Set_files disponibles pour 6 paires de devises !

Utilisez Set_files (v25.15) dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





L'idée de trading est basée sur le puissant modèle Price Action de la barre extérieure, combiné à des techniques de tendance et de scalping !





L'EA fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines.





Caractéristiques de l'EA :

- L'EA peut gérer 6 paires (8 graphiques) simultanément.

- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.

- L'EA intègre par défaut un système de gestion des intérêts composés.

- Les SL et TP sont dynamiques : ils s'adaptent automatiquement à la volatilité du marché.

- Chaque transaction comporte des SL et TP invisibles pour le courtier.

Système de filtrage intelligent : Filtres de tendance, d’oscillateur, de jour de semaine, d’heures de travail, de spread, etc.

Le solde minimum requis pour utiliser le robot est de 100 $.

Levier de change : de 1:30 à 1:2000.

Paires de trading : EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 graphiques), GBPCAD (2 graphiques).

Période : H1.

Période de fonctionnement : L’EA recherche des opportunités d’entrée selon les filtres Jour de semaine et Heures de travail (sessions UE et États-Unis). Si le système n’a pas ouvert d’ordres pendant la période de fonctionnement, cela signifie qu’aucun signal d’entrée n’était disponible sur le graphique.

Avec les fonctions Stop suiveur adaptatif et Point mort.





Installation :

- Ouvrez les 8 graphiques recommandés : EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 graphiques), GBPCAD (2 graphiques).

- Sélectionnez la période H1 sur chaque graphique. - Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA (téléchargez le Set_file (v25.15) dans la section « Commentaires » de cette page).

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 (ou d'utiliser un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :





- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, vous devrez ajuster le filtre des heures d'ouverture. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et vous fournirai les Set_files correspondants si nécessaire.





- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés : ECN ou spread brut pour de meilleures performances.





Il s'agit d'un produit original qui est proposé uniquement sur ce site Web MQL5.