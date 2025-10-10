Smart Engulfing Scanner
Scanner Intelligent de Patterns Engulfing
Smart Engulfing Scanner est un indicateur professionnel pour la détection automatique de patterns Engulfing de haute qualité sur n'importe quelle période et instrument de trading.
Pourquoi Smart ?
Contrairement aux indicateurs de patterns classiques qui affichent TOUS les patterns Engulfing sans distinction (y compris les faibles et les faux), Smart Engulfing Scanner utilise un système de filtrage multiniveau pour sélectionner uniquement des signaux de qualité.
Fonctionnalités Principales
- Reconnaissance intelligente - trouve uniquement des patterns Engulfing valides
- Filtres intégrés - élimine le bruit et les faux signaux
- Signaux visuels - flèches lumineuses sur le graphique (vert/rouge)
- Système d'alertes - notifications sonores et visuelles
- Sans repeinture - les signaux apparaissent uniquement sur les bougies fermées
- Paramètres flexibles - adaptable à tout style de trading
- Compatible avec les robots - intégration facile dans les EAs via iCustom()
Pour qui est cet indicateur ?
- Pour les traders intraday - trouvez des points d'entrée précis sur M5-H1
- Pour les swing traders - capturez les retournements majeurs sur H4-D1
- Pour les traders Price Action - automatisez la recherche de patterns classiques
- Pour les développeurs de robots - obtenez des signaux fiables pour le trading automatisé
- Pour le trading multi-devises - opérez simultanément sur des dizaines de paires
Qu'est-ce que le pattern Engulfing ?
Engulfing (Engloutissement) est l'un des patterns de retournement les plus puissants en analyse technique. Il se forme lorsqu'une grande bougie engloutit complètement le corps de la bougie précédente de couleur opposée.
Bullish Engulfing - signal d'achat après baisse Bearish Engulfing - signal de vente après hausse
Le pattern montre un changement dans l'équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs.
Filtrage Intelligent
L'indicateur vérifie automatiquement plusieurs paramètres avant d'afficher un signal :
- Taille et rapport des bougies
- Qualité de l'engloutissement du corps
- Présence d'une tendance préalable
- Volatilité actuelle du marché
- Direction du mouvement principal
Grâce à cela, vous ne voyez que des patterns forts avec une forte probabilité de succès.
Configuration Flexible
L'indicateur dispose d'une large gamme de paramètres pour un réglage fin selon votre style de trading :
Paramètres du Pattern
- Ratio minimal de taille des bougies
- Exigences d'engloutissement complet
- Contrôle de la taille du corps du pattern
- Vérification du mouvement préalable
Filtres Globaux
- Filtre de direction de tendance (optionnel)
- Filtre de volatilité du marché (optionnel)
- Réglage de sensibilité des filtres
Système d'Alertes
- Alertes sonores
- Fenêtres popup
- Notifications push vers le téléphone
Recommandations d'Utilisation
Scalping (M5-M15) : Utilisez des paramètres plus souples pour obtenir plus de signaux sur les mouvements courts.
Intraday (H1-H4) : Les paramètres par défaut équilibrés sont optimaux pour le trading intraday.
Swing (H4-D1) : Définissez des filtres plus stricts pour trouver uniquement des retournements majeurs avec un potentiel maximal.
Avantages
- Qualité plutôt que quantité - uniquement des patterns forts
- Sans repeinture - signaux sur bougies fermées
- Fonctionne sur tous les marchés - Forex, métaux, indices, crypto
- Fonctionne sur toutes les périodes - de M1 à MN
- Mode multi-devises - opération simultanée sur des dizaines d'instruments
- Charge minimale - code optimisé
- Prêt pour l'automatisation - buffers standard pour les EAs
- Intégration facile - fonctionne avec n'importe quelle stratégie
Pourquoi Smart Engulfing Scanner est meilleur que les alternatives ?
La plupart des indicateurs de patterns gratuits affichent simplement TOUS les patterns Engulfing sans distinction. Résultat : le graphique est encombré de signaux, dont la moitié sont faux.
Smart Engulfing Scanner résout ce problème :
- Système de filtrage multiniveau intégré
- Vérification du contexte de marché avant affichage du signal
- Adaptation à la volatilité actuelle
- Prise en compte du mouvement de prix préalable
Résultat : moins de signaux, mais qualité nettement supérieure.
Informations Importantes
- L'indicateur analyse uniquement les bougies fermées - pas de repeinture
- Les signaux restent à leur position après apparition
- Les alertes arrivent une fois lors de la formation du pattern
- Fonctionne correctement en mode surveillance multi-devises
- Compatibilité totale avec MetaTrader 5
- Mises à jour gratuites du développeur
Comment commencer ?
- Installez l'indicateur sur le graphique
- Configurez les paramètres selon votre style de trading (ou laissez par défaut)
- Activez les alertes dont vous avez besoin
- Attendez le signal et vérifiez-le avec une analyse supplémentaire
- Prenez la décision de trading
Smart Engulfing Scanner est votre assistant pour trouver des points d'entrée de qualité, mais la décision finale vous appartient toujours !
Informations Techniques
- Type : Indicateur
- Buffers : 2 (signaux haussiers et baissiers)
- Compatibilité : MetaTrader 5
- Repeinture : Non
- Alertes : Oui (son, popup, push)
- iCustom : Oui (prêt pour utilisation dans les EAs)
Support
Si vous avez des questions sur l'indicateur ou des suggestions d'amélioration - envoyez un message privé.
Guide Professionnel de Configuration - Paramètres Recommandés
Basé sur l'analyse de données réelles du marché pour EURUSD, GBPUSD et GOLD.
EURUSD - Paramètres Recommandés
Période M5 (Scalping)
Paramètres du Pattern
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Engloutissement complet du corps : true
- Engloutissement complet de la bougie : false
- Taille minimale du corps : 25 points
- Taille maximale du corps : 100 points
- Vérifier la tendance préalable : true
- Barres de tendance : 2
Filtres Globaux
- Filtre par tendance : false
- Filtre par ATR : true
- Période ATR : 14
- Multiplicateur ATR minimal : 0.4
- Multiplicateur ATR maximal : 3.0
Résultats Attendus : 5-15 signaux par jour | Taille du corps : 2.5-10 pips
Période M15 (Intraday Actif)
Paramètres du Pattern
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Engloutissement complet du corps : true
- Engloutissement complet de la bougie : false
- Taille minimale du corps : 40 points
- Taille maximale du corps : 150 points
- Vérifier la tendance préalable : true
- Barres de tendance : 3
Filtres Globaux
- Filtre par tendance : false
- Filtre par ATR : true
- Période ATR : 14
- Multiplicateur ATR minimal : 0.5
- Multiplicateur ATR maximal : 3.0
Résultats Attendus : 3-8 signaux par jour | Taille du corps : 4-15 pips
Période H1 (Intraday Standard) - RECOMMANDÉ PAR DÉFAUT
Paramètres du Pattern
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Engloutissement complet du corps : true
- Engloutissement complet de la bougie : false
- Taille minimale du corps : 100 points
- Taille maximale du corps : 0 (illimité)
- Vérifier la tendance préalable : true
- Barres de tendance : 3
Filtres Globaux
- Filtre par tendance : false
- Filtre par ATR : true
- Période ATR : 14
- Multiplicateur ATR minimal : 0.5
- Multiplicateur ATR maximal : 3.0
Résultats Attendus : 1-4 signaux par jour | Taille du corps : 10-22 pips
Période H4 (Swing Trading)
Paramètres du Pattern
- Ratio minimal du corps : 1.3
- Engloutissement complet du corps : true
- Engloutissement complet de la bougie : false
- Taille minimale du corps : 200 points
- Taille maximale du corps : 0 (illimité)
- Vérifier la tendance préalable : true
- Barres de tendance : 4
Filtres Globaux
- Filtre par tendance : true
- Période EMA : 50
- Filtre par ATR : true
- Période ATR : 14
- Multiplicateur ATR minimal : 0.6
- Multiplicateur ATR maximal : 3.5
Résultats Attendus : 1-3 signaux par semaine | Taille du corps : 20-45 pips
GBPUSD - Paramètres Recommandés
Période M5
- Taille minimale du corps : 30 points
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Barres de tendance : 2
- Multiplicateur ATR : 0.4-3.0
- Attendu : 5-15 signaux/jour | Corps : 3-12 pips
Période M15
- Taille minimale du corps : 50 points
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Barres de tendance : 3
- Multiplicateur ATR : 0.5-3.0
- Attendu : 3-8 signaux/jour | Corps : 5-18 pips
Période H1
- Taille minimale du corps : 120 points
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Barres de tendance : 3
- Multiplicateur ATR : 0.5-3.0
- Attendu : 1-4 signaux/jour | Corps : 12-30 pips
Période H4
- Taille minimale du corps : 240 points
- Ratio minimal du corps : 1.3
- Barres de tendance : 4
- Filtre de tendance : ON (EMA 50)
- Multiplicateur ATR : 0.6-3.5
- Attendu : 1-3 signaux/semaine | Corps : 24-60 pips
GOLD (XAUUSD) - Paramètres Recommandés
Période M5
- Taille minimale du corps : 250 points
- Taille maximale du corps : 1000 points
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Barres de tendance : 2
- Multiplicateur ATR : 0.4-4.0
- Attendu : 5-15 signaux/jour | Corps : 250-1000 points
Période M15
- Taille minimale du corps : 400 points
- Taille maximale du corps : 1500 points
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Barres de tendance : 3
- Multiplicateur ATR : 0.5-4.0
- Attendu : 3-8 signaux/jour | Corps : 400-1500 points
Période H1
- Taille minimale du corps : 800 points
- Ratio minimal du corps : 1.2
- Barres de tendance : 3
- Multiplicateur ATR : 0.5-4.0
- Attendu : 1-4 signaux/jour | Corps : 800-3000 points
Période H4
- Taille minimale du corps : 2000 points
- Ratio minimal du corps : 1.3
- Barres de tendance : 4
- Filtre de tendance : ON (EMA 50)
- Multiplicateur ATR : 0.6-5.0
- Attendu : 1-3 signaux/semaine | Corps : 2000-6000 points
Tableau de Référence Rapide
EURUSD
|Période
|MinBodyPips
|Taille Corps
|Signaux/Jour
|M5
|25
|2.5-10 pips
|5-15
|M15
|40
|4-15 pips
|3-8
|H1
|100
|10-22 pips
|1-4
|H4
|200
|20-45 pips
|1-3/semaine
GBPUSD
|Période
|MinBodyPips
|Taille Corps
|Signaux/Jour
|M5
|30
|3-12 pips
|5-15
|M15
|50
|5-18 pips
|3-8
|H1
|120
|12-30 pips
|1-4
|H4
|240
|24-60 pips
|1-3/semaine
GOLD (XAUUSD)
|Période
|MinBodyPips
|Taille Corps
|Signaux/Jour
|M5
|250
|250-1000 pts
|5-15
|M15
|400
|400-1500 pts
|3-8
|H1
|800
|800-3000 pts
|1-4
|H4
|2000
|2000-6000 pts
|1-3/semaine
Guide d'Ajustement
Si Vous Obtenez Trop de Signaux
- Augmentez la Taille Minimale du Corps de 20-30%
- Augmentez le Ratio Minimal à 1.3-1.5
- Activez le Filtre par Tendance
- Augmentez les Barres de Tendance à 4-5
Si Vous Obtenez Trop Peu de Signaux
- Diminuez la Taille Minimale du Corps de 20-30%
- Diminuez le Ratio Minimal à 1.1
- Désactivez le Filtre par Tendance
- Définissez Vérifier Tendance Préalable sur false
Pour les Périodes de Haute Volatilité
- Augmentez le Multiplicateur ATR Maximal à 5.0-10.0
- Définissez Taille Maximale du Corps pour limiter les bougies extrêmes
- Envisagez d'augmenter la Taille Minimale du Corps
Pour les Périodes de Faible Volatilité
- Diminuez le Multiplicateur ATR Minimal à 0.3
- Diminuez la Taille Minimale du Corps de 30%
- Réduisez le Ratio Minimal à 1.1
Notes Importantes
Comprendre les Points :
- EURUSD/GBPUSD : 10 points = 1 pip (cotations à 5 chiffres)
- GOLD : 1 point = $0.01
- Courtiers à 4 chiffres : divisez toutes les valeurs de points par 10
Protocole de Test :
- Commencez avec les paramètres recommandés pour votre instrument et période
- Exécutez sur compte démo pendant 5-10 jours de trading
- Comptez les signaux réels reçus
- Mesurez la qualité du pattern et le taux de réussite
- Ajustez la Taille Minimale du Corps si nécessaire (augmenter/diminuer de 25%)
- Affinez jusqu'à obtenir 2-5 signaux de qualité par jour
Différences de Courtiers :
- Différents courtiers peuvent avoir des spreads différents
- Les valeurs de points peuvent varier entre courtiers
- Testez toujours les paramètres de votre courtier spécifique
- La session asiatique peut nécessiter 30% de moins sur la Taille Minimale du Corps
N'oubliez pas : Ces paramètres sont des points de départ basés sur des conditions de marché moyennes. Vos paramètres optimaux peuvent varier en fonction de votre style de trading, de votre tolérance au risque et de la volatilité actuelle du marché. Testez toujours d'abord en démo !