Scanner Intelligent de Patterns Engulfing

Smart Engulfing Scanner

Smart Engulfing Scanner est un indicateur professionnel pour la détection automatique de patterns Engulfing de haute qualité sur n'importe quelle période et instrument de trading.

Pourquoi Smart ?

Contrairement aux indicateurs de patterns classiques qui affichent TOUS les patterns Engulfing sans distinction (y compris les faibles et les faux), Smart Engulfing Scanner utilise un système de filtrage multiniveau pour sélectionner uniquement des signaux de qualité.

Fonctionnalités Principales

Reconnaissance intelligente - trouve uniquement des patterns Engulfing valides

Filtres intégrés - élimine le bruit et les faux signaux

Signaux visuels - flèches lumineuses sur le graphique (vert/rouge)

Système d'alertes - notifications sonores et visuelles

Sans repeinture - les signaux apparaissent uniquement sur les bougies fermées

Paramètres flexibles - adaptable à tout style de trading

Compatible avec les robots - intégration facile dans les EAs via iCustom()

Pour qui est cet indicateur ?

Pour les traders intraday - trouvez des points d'entrée précis sur M5-H1

Pour les swing traders - capturez les retournements majeurs sur H4-D1

Pour les traders Price Action - automatisez la recherche de patterns classiques

Pour les développeurs de robots - obtenez des signaux fiables pour le trading automatisé

Pour le trading multi-devises - opérez simultanément sur des dizaines de paires

Qu'est-ce que le pattern Engulfing ?

Engulfing (Engloutissement) est l'un des patterns de retournement les plus puissants en analyse technique. Il se forme lorsqu'une grande bougie engloutit complètement le corps de la bougie précédente de couleur opposée.

Bullish Engulfing - signal d'achat après baisse Bearish Engulfing - signal de vente après hausse

Le pattern montre un changement dans l'équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs.

Filtrage Intelligent

L'indicateur vérifie automatiquement plusieurs paramètres avant d'afficher un signal :

Taille et rapport des bougies

Qualité de l'engloutissement du corps

Présence d'une tendance préalable

Volatilité actuelle du marché

Direction du mouvement principal

Grâce à cela, vous ne voyez que des patterns forts avec une forte probabilité de succès.

Configuration Flexible

L'indicateur dispose d'une large gamme de paramètres pour un réglage fin selon votre style de trading :

Paramètres du Pattern

Ratio minimal de taille des bougies

Exigences d'engloutissement complet

Contrôle de la taille du corps du pattern

Vérification du mouvement préalable

Filtres Globaux

Filtre de direction de tendance (optionnel)

Filtre de volatilité du marché (optionnel)

Réglage de sensibilité des filtres

Système d'Alertes

Alertes sonores

Fenêtres popup

Notifications push vers le téléphone

Recommandations d'Utilisation

Scalping (M5-M15) : Utilisez des paramètres plus souples pour obtenir plus de signaux sur les mouvements courts.

Intraday (H1-H4) : Les paramètres par défaut équilibrés sont optimaux pour le trading intraday.

Swing (H4-D1) : Définissez des filtres plus stricts pour trouver uniquement des retournements majeurs avec un potentiel maximal.

Avantages

Qualité plutôt que quantité - uniquement des patterns forts

Sans repeinture - signaux sur bougies fermées

Fonctionne sur tous les marchés - Forex, métaux, indices, crypto

Fonctionne sur toutes les périodes - de M1 à MN

Mode multi-devises - opération simultanée sur des dizaines d'instruments

Charge minimale - code optimisé

Prêt pour l'automatisation - buffers standard pour les EAs

Intégration facile - fonctionne avec n'importe quelle stratégie

Pourquoi Smart Engulfing Scanner est meilleur que les alternatives ?

La plupart des indicateurs de patterns gratuits affichent simplement TOUS les patterns Engulfing sans distinction. Résultat : le graphique est encombré de signaux, dont la moitié sont faux.

Smart Engulfing Scanner résout ce problème :

Système de filtrage multiniveau intégré

Vérification du contexte de marché avant affichage du signal

Adaptation à la volatilité actuelle

Prise en compte du mouvement de prix préalable

Résultat : moins de signaux, mais qualité nettement supérieure.

Informations Importantes

L'indicateur analyse uniquement les bougies fermées - pas de repeinture

Les signaux restent à leur position après apparition

Les alertes arrivent une fois lors de la formation du pattern

Fonctionne correctement en mode surveillance multi-devises

Compatibilité totale avec MetaTrader 5

Mises à jour gratuites du développeur

Comment commencer ?

Installez l'indicateur sur le graphique Configurez les paramètres selon votre style de trading (ou laissez par défaut) Activez les alertes dont vous avez besoin Attendez le signal et vérifiez-le avec une analyse supplémentaire Prenez la décision de trading

Smart Engulfing Scanner est votre assistant pour trouver des points d'entrée de qualité, mais la décision finale vous appartient toujours !

Informations Techniques

Type : Indicateur

Buffers : 2 (signaux haussiers et baissiers)

Compatibilité : MetaTrader 5

Repeinture : Non

Alertes : Oui (son, popup, push)

iCustom : Oui (prêt pour utilisation dans les EAs)

Support

Si vous avez des questions sur l'indicateur ou des suggestions d'amélioration - envoyez un message privé.

Guide Professionnel de Configuration - Paramètres Recommandés

Basé sur l'analyse de données réelles du marché pour EURUSD, GBPUSD et GOLD.

EURUSD - Paramètres Recommandés

Période M5 (Scalping)

Paramètres du Pattern

Ratio minimal du corps : 1.2

Engloutissement complet du corps : true

Engloutissement complet de la bougie : false

Taille minimale du corps : 25 points

Taille maximale du corps : 100 points

Vérifier la tendance préalable : true

Barres de tendance : 2

Filtres Globaux

Filtre par tendance : false

Filtre par ATR : true

Période ATR : 14

Multiplicateur ATR minimal : 0.4

Multiplicateur ATR maximal : 3.0

Résultats Attendus : 5-15 signaux par jour | Taille du corps : 2.5-10 pips

Période M15 (Intraday Actif)

Paramètres du Pattern

Ratio minimal du corps : 1.2

Engloutissement complet du corps : true

Engloutissement complet de la bougie : false

Taille minimale du corps : 40 points

Taille maximale du corps : 150 points

Vérifier la tendance préalable : true

Barres de tendance : 3

Filtres Globaux

Filtre par tendance : false

Filtre par ATR : true

Période ATR : 14

Multiplicateur ATR minimal : 0.5

Multiplicateur ATR maximal : 3.0

Résultats Attendus : 3-8 signaux par jour | Taille du corps : 4-15 pips

Période H1 (Intraday Standard) - RECOMMANDÉ PAR DÉFAUT

Paramètres du Pattern

Ratio minimal du corps : 1.2

Engloutissement complet du corps : true

Engloutissement complet de la bougie : false

Taille minimale du corps : 100 points

Taille maximale du corps : 0 (illimité)

Vérifier la tendance préalable : true

Barres de tendance : 3

Filtres Globaux

Filtre par tendance : false

Filtre par ATR : true

Période ATR : 14

Multiplicateur ATR minimal : 0.5

Multiplicateur ATR maximal : 3.0

Résultats Attendus : 1-4 signaux par jour | Taille du corps : 10-22 pips

Période H4 (Swing Trading)

Paramètres du Pattern

Ratio minimal du corps : 1.3

Engloutissement complet du corps : true

Engloutissement complet de la bougie : false

Taille minimale du corps : 200 points

Taille maximale du corps : 0 (illimité)

Vérifier la tendance préalable : true

Barres de tendance : 4

Filtres Globaux

Filtre par tendance : true

Période EMA : 50

Filtre par ATR : true

Période ATR : 14

Multiplicateur ATR minimal : 0.6

Multiplicateur ATR maximal : 3.5

Résultats Attendus : 1-3 signaux par semaine | Taille du corps : 20-45 pips

GBPUSD - Paramètres Recommandés

Période M5

Taille minimale du corps : 30 points

Ratio minimal du corps : 1.2

Barres de tendance : 2

Multiplicateur ATR : 0.4-3.0

Attendu : 5-15 signaux/jour | Corps : 3-12 pips

Période M15

Taille minimale du corps : 50 points

Ratio minimal du corps : 1.2

Barres de tendance : 3

Multiplicateur ATR : 0.5-3.0

Attendu : 3-8 signaux/jour | Corps : 5-18 pips

Période H1

Taille minimale du corps : 120 points

Ratio minimal du corps : 1.2

Barres de tendance : 3

Multiplicateur ATR : 0.5-3.0

Attendu : 1-4 signaux/jour | Corps : 12-30 pips

Période H4

Taille minimale du corps : 240 points

Ratio minimal du corps : 1.3

Barres de tendance : 4

Filtre de tendance : ON (EMA 50)

Multiplicateur ATR : 0.6-3.5

Attendu : 1-3 signaux/semaine | Corps : 24-60 pips

GOLD (XAUUSD) - Paramètres Recommandés

Période M5

Taille minimale du corps : 250 points

Taille maximale du corps : 1000 points

Ratio minimal du corps : 1.2

Barres de tendance : 2

Multiplicateur ATR : 0.4-4.0

Attendu : 5-15 signaux/jour | Corps : 250-1000 points

Période M15

Taille minimale du corps : 400 points

Taille maximale du corps : 1500 points

Ratio minimal du corps : 1.2

Barres de tendance : 3

Multiplicateur ATR : 0.5-4.0

Attendu : 3-8 signaux/jour | Corps : 400-1500 points

Période H1

Taille minimale du corps : 800 points

Ratio minimal du corps : 1.2

Barres de tendance : 3

Multiplicateur ATR : 0.5-4.0

Attendu : 1-4 signaux/jour | Corps : 800-3000 points

Période H4

Taille minimale du corps : 2000 points

Ratio minimal du corps : 1.3

Barres de tendance : 4

Filtre de tendance : ON (EMA 50)

Multiplicateur ATR : 0.6-5.0

Attendu : 1-3 signaux/semaine | Corps : 2000-6000 points

Tableau de Référence Rapide

EURUSD

Période MinBodyPips Taille Corps Signaux/Jour M5 25 2.5-10 pips 5-15 M15 40 4-15 pips 3-8 H1 100 10-22 pips 1-4 H4 200 20-45 pips 1-3/semaine

GBPUSD

Période MinBodyPips Taille Corps Signaux/Jour M5 30 3-12 pips 5-15 M15 50 5-18 pips 3-8 H1 120 12-30 pips 1-4 H4 240 24-60 pips 1-3/semaine

GOLD (XAUUSD)

Période MinBodyPips Taille Corps Signaux/Jour M5 250 250-1000 pts 5-15 M15 400 400-1500 pts 3-8 H1 800 800-3000 pts 1-4 H4 2000 2000-6000 pts 1-3/semaine

Guide d'Ajustement

Si Vous Obtenez Trop de Signaux

Augmentez la Taille Minimale du Corps de 20-30%

Augmentez le Ratio Minimal à 1.3-1.5

Activez le Filtre par Tendance

Augmentez les Barres de Tendance à 4-5

Si Vous Obtenez Trop Peu de Signaux

Diminuez la Taille Minimale du Corps de 20-30%

Diminuez le Ratio Minimal à 1.1

Désactivez le Filtre par Tendance

Définissez Vérifier Tendance Préalable sur false

Pour les Périodes de Haute Volatilité

Augmentez le Multiplicateur ATR Maximal à 5.0-10.0

Définissez Taille Maximale du Corps pour limiter les bougies extrêmes

Envisagez d'augmenter la Taille Minimale du Corps

Pour les Périodes de Faible Volatilité

Diminuez le Multiplicateur ATR Minimal à 0.3

Diminuez la Taille Minimale du Corps de 30%

Réduisez le Ratio Minimal à 1.1

Notes Importantes

Comprendre les Points :

EURUSD/GBPUSD : 10 points = 1 pip (cotations à 5 chiffres)

GOLD : 1 point = $0.01

Courtiers à 4 chiffres : divisez toutes les valeurs de points par 10

Protocole de Test :

Commencez avec les paramètres recommandés pour votre instrument et période Exécutez sur compte démo pendant 5-10 jours de trading Comptez les signaux réels reçus Mesurez la qualité du pattern et le taux de réussite Ajustez la Taille Minimale du Corps si nécessaire (augmenter/diminuer de 25%) Affinez jusqu'à obtenir 2-5 signaux de qualité par jour

Différences de Courtiers :

Différents courtiers peuvent avoir des spreads différents

Les valeurs de points peuvent varier entre courtiers

Testez toujours les paramètres de votre courtier spécifique

La session asiatique peut nécessiter 30% de moins sur la Taille Minimale du Corps

N'oubliez pas : Ces paramètres sont des points de départ basés sur des conditions de marché moyennes. Vos paramètres optimaux peuvent varier en fonction de votre style de trading, de votre tolérance au risque et de la volatilité actuelle du marché. Testez toujours d'abord en démo !