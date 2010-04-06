MACD with Trend ZigZag Pro mw

Indicateur Crypto_Forex « MACD avec Trend ZigZag Pro » pour MT4.





- L'indicateur MACD est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendances.

- « MACD avec Trend ZigZag Pro » est idéal pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis :

- Si le MACD est supérieur à 0 (vert) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les modèles d'achat Price Action.

- Si le MACD est inférieur à 0 (rose) et que la ligne ZigZag est descendante, recherchez uniquement les modèles d'achat Price Action.

- Alertes mobiles et PC intégrées.

- Affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage également du solde du compte, des capitaux propres et des marges.

L'affichage Info Spread Swap est disponible dans n'importe quel coin du graphique :

0 – coin supérieur gauche, 1 – coin supérieur droit, 2 – coin inférieur gauche, 3 – coin inférieur droit.





