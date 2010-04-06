MACD with Trend ZigZag Pro mw
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec Trend ZigZag Pro » pour MT4.
- L'indicateur MACD est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendances.
- « MACD avec Trend ZigZag Pro » est idéal pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis :
- Si le MACD est supérieur à 0 (vert) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les modèles d'achat Price Action.
- Si le MACD est inférieur à 0 (rose) et que la ligne ZigZag est descendante, recherchez uniquement les modèles d'achat Price Action.
- Alertes mobiles et PC intégrées.
- Affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- Affichage également du solde du compte, des capitaux propres et des marges.
L'affichage Info Spread Swap est disponible dans n'importe quel coin du graphique :
0 – coin supérieur gauche, 1 – coin supérieur droit, 2 – coin inférieur gauche, 3 – coin inférieur droit.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.