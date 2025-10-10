Supertrend Heiken Ashi Pro

Supertrend Heiken Ashi Pro (v1.8)
Heiken-Ashi Smoothed Precision — Redéfinir la détection de tendance claire et épurée.

Introduction
Supertrend Heiken Ashi Pro est conçu pour lisser le bruit des prix et mettre en évidence la direction de la tendance en combinant Heiken-Ashi avec des filtres EMA flexibles. Plus qu’une variante du Supertrend, cet outil vise des signaux de tendance plus lisses, stables et lisibles grâce à des techniques de lissage EMA ou HMA.

Fonctionnalités clés

  • Chandeliers Heiken-Ashi lissés et signaux Buy/Sell clairs via Supertrend et filtres EMA (Fast, Slow, Trend).

  • Option « Confirmer uniquement à la fermeture de la bougie » (ConfirmOnClosedBar) pour améliorer la fiabilité ; la position des flèches peut être définie par point de prix ou ATR pour un affichage équilibré.

  • Alertes multiples : popup, e-mail, push.

Mode de fonctionnement
Heiken-Ashi assure le rôle central de lissage et révèle la vraie direction du marché. Combiné à Supertrend et aux filtres EMA, Supertrend Heiken Ashi Pro forme un système complet d’identification de tendance qui filtre le bruit et conserve l’action de prix essentielle. L’utilisateur peut privilégier sensibilité élevée (EMA rapide, signaux plus précoces) ou forte précision (lissage important, confirmations plus tardives).

Configuration rapide
Fixez l’indicateur sur le graphique, activez Heiken-Ashi Filter, choisissez la méthode de lissage (EMA ou HMA) et la période souhaitée. Pour des signaux confirmés stables, activez ConfirmOnClosedBar. Pour filtrer selon la tendance de timeframe supérieur, activez EMA Trend Filter ou Fast/Slow EMA Filter.

Conseils d’utilisation
Fonctionne au mieux sur des timeframes supérieurs (H1, H4, D1), où les tendances sont plus fortes et plus nettes. Heiken-Ashi élimine une grande partie du bruit court terme et fournit des signaux stables, lisibles et fiables — idéal pour les trend followers et les traders de moyen/long terme.

Avantages
Contrairement aux indicateurs traditionnels qui suivent le prix brut, Supertrend Heiken Ashi Pro offre une vue lissée, claire et raffinée du marché. L’association Heiken-Ashi + Supertrend + EMA crée un puissant filtre de tendance permettant de capter le flux principal du prix sans être perturbé par les oscillations à court terme.

Contact
Contactez l’auteur via MQL5 pour assistance technique ou retours.


Plus de l'auteur
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (3)
Experts
Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. It is optimized for trading XAU/USD and works effectively across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1…). The EA can also be applied to major currency pairs such as EUR/USD, USD/JPY, and GBP/USD, though fine-tuning is recommended for the best results. Built on the Supertrend reversal strategy, Supertrend G5 is enhanced with multiple filtering options and advanced trade management features, providing tra
FREE
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicateurs
SuperScalp Pro v2.6 — Scalpeur Supertrend hybride SuperScalp Pro étend le concept classique de Supertrend pour en faire un outil hybride de scalping, conçu pour des configurations court à moyen terme sur plusieurs unités de temps (M1–H1). L’indicateur combine une bande Supertrend visuellement intuitive avec plusieurs métriques de confirmation optionnelles afin de fournir des entrées à haute probabilité tout en gardant une gestion du risque simple : les niveaux de stop loss et take profit sont ca
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Volume Profile Pro Signals (v2.5) Analyse précise du volume et génération automatique de signaux. Ce que fait l’outil Volume Profile Pro Signals construit une représentation en direct, fondée sur les données, des zones où le volume de trading se concentre réellement — révélant les zones où le prix est accepté ou rejeté. Il met en évidence POC, VAH, VAL et identifie avec précision les zones HVN/LVN. À partir de ces informations il génère des signaux de breakout en temps réel (VAH/VAL) et trace
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Supertrend G5 Prime is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed for traders who demand both high performance and advanced risk management. This is an upgraded version of Supertrend G5 , featuring effective capital management and enhanced risk control during trading. Based on the proven Supertrend reversal strategy, the Prime edition improves trading efficiency with advanced money management tools — including Daily Loss Limit and Maximum Loss Limit — to help protect your acco
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Overview: Volume Profile Flex visualizes the distribution of trading volume at different price levels, enabling traders to identify key support and resistance zones, including: POC (Point of Control) VAH (Value Area High) VAL (Value Area Low) Designed with flexibility, it allows customization of timeframe, number of bars, and value area percentage. It is optimized for both live trading and backtesting without impacting platform performance. Key Features: Customizable POC , VAH , and VAL lines wi
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicateurs
PriceActionMatrix — Assistant de Scalping Multi-Pattern (v4.1) PriceActionMatrix est un indicateur conçu pour le scalping qui détecte et valide automatiquement plusieurs configurations de price-action à court terme. Plutôt que de traiter chaque bougie comme un signal isolé, l’outil rassemble des modèles tels que Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zones de consolidation et mèches de rejet, puis les soumet à des couches de confirmation configurables — vérifications de tendance/EMA, plage ATR, indicat
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals: Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to r
FREE
SmartBolli EA
Van Minh Nguyen
Experts
SmartBolli EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to adapt to both trending and ranging market conditions. Optimized for XAU/USD , SmartBolli also supports major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, …) with parameter tuning. The EA combines two strategy modes (Mean-Reversion and Breakout), multiple signal filters, and comprehensive risk-management tools to provide a flexible solution for 24/7 automated trading. Main features Dual Strategy Modes (independently switcha
FREE
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experts
TrendMaster ADX v2.3 - Multi-Strategy Trend  2025 Van Minh – https://www.mql5.com TrendMaster ADX is a multi-strategy automated trading system that combines the power of an advanced ADX trend filter. The EA is specifically optimized for XAU/USD (Gold) but also works effectively on major Forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY. Version 2.3 comes with strict money management according to Funding Pips standards , ensuring maximum account protection from large drawdowns. Why choose Trend
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
Experts
Supertrend G5 Pro v4.3 2025 Van Minh – https://www.mql5.com Overview Supertrend G5 Pro is a full-featured upgrade of Supertrend G5, specially optimized for XAU/USD (Gold) . Tuned primarily for M5  (also effective on M5, M15, H1), the EA is designed as a complete trading system that balances frequent, small-profit entries with robust capital protection and professional money-management tools. What’s new in v4.3 New Loss Limits group — "==== FundingPips Loss Limits ====" for enhanced risk contro
MaxTrend
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Overview MaxTrend   — A powerful trading tool that combines MACD entry signals with multiple customizable filters (Supertrend, EMA, ADX, RSI, EMA slope, ATR distance). It features ATR-based SL/TP, visual SL/TP labels, and real-time alerts. MaxTrend is optimized for scalping, day trading, and swing trading on MT5. Key features MACD as the entry trigger with independent confirmatory filters to reduce false signals. ATR-based SL / TP automatically calculated and drawn on chart. Flexible filter se
