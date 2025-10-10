Supertrend Heiken Ashi Pro (v1.8)

Heiken-Ashi Smoothed Precision — Redéfinir la détection de tendance claire et épurée.

Introduction

Supertrend Heiken Ashi Pro est conçu pour lisser le bruit des prix et mettre en évidence la direction de la tendance en combinant Heiken-Ashi avec des filtres EMA flexibles. Plus qu’une variante du Supertrend, cet outil vise des signaux de tendance plus lisses, stables et lisibles grâce à des techniques de lissage EMA ou HMA.

Fonctionnalités clés

Chandeliers Heiken-Ashi lissés et signaux Buy/Sell clairs via Supertrend et filtres EMA (Fast, Slow, Trend).

Option « Confirmer uniquement à la fermeture de la bougie » (ConfirmOnClosedBar) pour améliorer la fiabilité ; la position des flèches peut être définie par point de prix ou ATR pour un affichage équilibré.

Alertes multiples : popup, e-mail, push.

Mode de fonctionnement

Heiken-Ashi assure le rôle central de lissage et révèle la vraie direction du marché. Combiné à Supertrend et aux filtres EMA, Supertrend Heiken Ashi Pro forme un système complet d’identification de tendance qui filtre le bruit et conserve l’action de prix essentielle. L’utilisateur peut privilégier sensibilité élevée (EMA rapide, signaux plus précoces) ou forte précision (lissage important, confirmations plus tardives).

Configuration rapide

Fixez l’indicateur sur le graphique, activez Heiken-Ashi Filter, choisissez la méthode de lissage (EMA ou HMA) et la période souhaitée. Pour des signaux confirmés stables, activez ConfirmOnClosedBar. Pour filtrer selon la tendance de timeframe supérieur, activez EMA Trend Filter ou Fast/Slow EMA Filter.

Conseils d’utilisation

Fonctionne au mieux sur des timeframes supérieurs (H1, H4, D1), où les tendances sont plus fortes et plus nettes. Heiken-Ashi élimine une grande partie du bruit court terme et fournit des signaux stables, lisibles et fiables — idéal pour les trend followers et les traders de moyen/long terme.

Avantages

Contrairement aux indicateurs traditionnels qui suivent le prix brut, Supertrend Heiken Ashi Pro offre une vue lissée, claire et raffinée du marché. L’association Heiken-Ashi + Supertrend + EMA crée un puissant filtre de tendance permettant de capter le flux principal du prix sans être perturbé par les oscillations à court terme.

Contact

Contactez l’auteur via MQL5 pour assistance technique ou retours.