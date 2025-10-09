La stratégie « Inversion Breaker Block » est une approche de trading basée sur l'évolution des cours et s'inscrit dans le cadre des concepts Smart Money Concepts (SMC). Elle consiste à identifier les zones où des blocs d'ordres précédemment valides ont échoué et se sont transformés en nouvelles zones de support ou de résistance. Cette stratégie repose sur l'observation des changements structurels dans la dynamique du marché, tels que les changements de direction des tendances, et sur le trading basé sur le comportement des institutions.